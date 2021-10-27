桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

▲桃園大有梯田公園週邊交通，市議員簡智翔要求研議開瓶計劃。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大有梯田公園是全國第一座、以農村生活體驗為主題的生態公園，每逢假日吸引許多親子前往，但週邊道路狹窄，停車格不足，易生交通壅塞，市議員簡智翔27日於市政總質詢中，建議市府將大有梯田公園周邊道路瓶頸打通，進一步串聯民有東路至大有梯田公園路段、民富十三街至寶山街路段，以紓解尖峰時段壅塞情形。

▲桃園區大有梯田生態公園。（圖／市府資料照）

對此，鄭市長回應，工務局評估打通工程經費約需8,000多萬 元 ，市府目前1年編列約2億元預算推動開瓶(打開瓶頸道路)計畫，該工程占總預算近半數，希望優先以土地容積移轉方式推動開瓶計畫，避免土地徵收大幅提高成本，近期市府將召開瓶頸道路專案會議研議。

另外，針對簡議員提出桃園區棒壘球愛好者眾，建議南昌營區改建規劃增設棒球場。鄭市長回應，南昌營區由市府代管，正規劃設置足球場、籃球場及桌球場，考量目前營舍空間不足以設置棒球場，須進一步拆除營舍，此外場地也存在高低差問題， 整體評估下並不適合做為棒球場，後續市府將針對桃園區另外尋覓合適的公有土地設置棒球場。

鄭市長也解釋，桃園市陸續設置多座棒壘球場，桃園三級棒球隊數量也是全國最多，競賽成績更是全國最佳。考量桃園目前較缺乏足球場，規劃利用南昌營區增設足球場，滿足市民朋友多元運動需求。