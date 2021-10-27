　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

▲桃園區大有梯田生態公園。

▲桃園大有梯田公園週邊交通，市議員簡智翔要求研議開瓶計劃。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大有梯田公園是全國第一座、以農村生活體驗為主題的生態公園，每逢假日吸引許多親子前往，但週邊道路狹窄，停車格不足，易生交通壅塞，市議員簡智翔27日於市政總質詢中，建議市府將大有梯田公園周邊道路瓶頸打通，進一步串聯民有東路至大有梯田公園路段、民富十三街至寶山街路段，以紓解尖峰時段壅塞情形。▲桃園區大有梯田生態公園。

▲桃園區大有梯田生態公園。（圖／市府資料照）

對此，鄭市長回應，工務局評估打通工程經費約需8,000多萬 元 ，市府目前1年編列約2億元預算推動開瓶(打開瓶頸道路)計畫，該工程占總預算近半數，希望優先以土地容積移轉方式推動開瓶計畫，避免土地徵收大幅提高成本，近期市府將召開瓶頸道路專案會議研議。▲桃園區大有梯田生態公園。

另外，針對簡議員提出桃園區棒壘球愛好者眾，建議南昌營區改建規劃增設棒球場。鄭市長回應，南昌營區由市府代管，正規劃設置足球場、籃球場及桌球場，考量目前營舍空間不足以設置棒球場，須進一步拆除營舍，此外場地也存在高低差問題， 整體評估下並不適合做為棒球場，後續市府將針對桃園區另外尋覓合適的公有土地設置棒球場。

鄭市長也解釋，桃園市陸續設置多座棒壘球場，桃園三級棒球隊數量也是全國最多，競賽成績更是全國最佳。考量桃園目前較缺乏足球場，規劃利用南昌營區增設足球場，滿足市民朋友多元運動需求。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
張淑晶誣告80人求無罪　哥打臉：把老爸五倍券還來
艾莉絲帶3歲兒飛法國免隔離！親曝離台原因
5女學生吃鍋「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院
81歲爺孫戀「愛到死」　鮮肉尪爽領遺產交男友
接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動
《康熙來了》男星盼「早日統一」在台遭轟　陸網湧入力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

翁章梁榮獲最佳首長信任獎　施政信心居非六都之冠

富市台中NO.1！ 中市110年第三季八項經濟指標全國第一

台東縣遠距健康照護服務　智慧心科技健康零距離

捐防疫物資+助弱勢施打疫苗　中美製藥獲華人金傳獎

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

教育不能等！　桃園民代關切青園國小等中小學設置進度

桃園大有梯田公園週邊交通亂　市議員要求研議開瓶計劃

翁章梁榮獲最佳首長信任獎　施政信心居非六都之冠

富市台中NO.1！ 中市110年第三季八項經濟指標全國第一

台東縣遠距健康照護服務　智慧心科技健康零距離

捐防疫物資+助弱勢施打疫苗　中美製藥獲華人金傳獎

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

高國麟適時二壘打！林益全連兩天開轟　悍將4比0領先味全

回憶殺！V6《校園瘋神榜》最後合體　他一現身逼哭觀眾

民進黨公投說明會30日開跑　蔡英文、蘇貞昌、賴清德兵分桃園屏東

新人王會是誰？　林岳平首選曾峻岳說分明

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

為何藍山咖啡不紅了？　網發文討論一原因秒認同

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　有3怪味恐肝肺出問題

孫德榮「腎衰竭跡象」送醫憔悴報平安　曝醫2派說法：擔心後遺症

中廣案馬英九沒罪　合議庭：趙少康條件未劣於高育仁

影／郭天信超強美技太帥　連林哲瑄都拍手

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

地方熱門新聞

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

烏日公墓變清新公園　逃跑吧好兄弟娜娜狂拍美照

女童登武嶺高山症發　警車載下山救命

大型砂石車違規白河警動員取締

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

每年花十幾萬修電器　求台電電桿加裝避雷針

鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊好所在

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

交通量日益增大　花蓮中央路2路口設科技執法

亞矽研發中心　新建工程規劃設計評選出爐

高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：趕快動工

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成打卡熱點

更多熱門

相關新聞

大有梯田公園停車位不足　議員建議

大有梯田公園停車位不足　議員建議

疫情嚴峻，桃園市議會17日進行市政總質詢，原排定的4名議員中3名民進黨籍議員改採書面質詢，讓市長鄭文燦有充裕時間主持防疫會報；依原定時間進行質詢的時代力量市議員簡智翔，除提出桃園是否會設立快篩站等相關防疫作為，同時針對大有梯田公園停車位不足、公園設計階段前公告計畫等地方相關發展建議出質詢。

觀音區忠富路彎道改善工程　竣工通車

觀音區忠富路彎道改善工程　竣工通車

龍潭區原民所旁　興建道路完工通車

龍潭區原民所旁　興建道路完工通車

小工程帶來大效益 蘆竹區大新路376巷瓶頸路段改善

小工程帶來大效益 蘆竹區大新路376巷瓶頸路段改善

桃園區樹仁一街瓶頸路段打通動土

桃園區樹仁一街瓶頸路段打通動土

關鍵字：

大有梯田公園交通亂議員簡智翔開瓶計劃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面