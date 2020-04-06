桃園人有感地方建設　「開瓶計劃」龍潭區再完成一條道路

▲龍潭區原住民集會所旁道路經拓寬成雙向車道及增設人行道。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為提昇更好的道路服務品質，透過「開瓶計畫」，積極打通全市各瓶頸道路，已完成83條道路拓寬改善、施工及規劃設計中有75條。其中，龍潭區原住民集會所旁道路原狹窄且需人車共用的道路，經拓寬成雙向車道及增設人行道，日前完工通車，使市府全力推動的「開瓶計畫」，再獲民眾認同是有感的地方建設。

▲龍潭區原住民集會所旁道路施工前。▼施工後。（圖／工務局提供）

市府工務局新建工程處6日表示，「龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程」，為龍潭行政園區興辦事業計畫道路，屬特定目的事業用地，因鄰近有戶政事務所、國軍總醫院長照中心、圖書館、及即將興建的龍潭區原住民族文化集會所等，為強化園區整體交通路網，故新闢長180公尺、寬12公尺的雙向車道，並設壓花地坪人行道、完善排水系統、照明路燈及設備、新增交通標誌，有效提升用路人的行車安全，改善區域交通水準，工程經費約865萬元。

桃園市升格後各項建設快速發展、人口快速增加，為提昇更好的道路服務品質，透過「開瓶計畫」，積極打通全市各瓶頸道路，目前已完成83條道路拓寬改善、施工中有15條、規劃設計中有60條。龍潭區除原住民集會所旁道路剛完工外，尚有金龍路1巷、高楊南路、梅龍路、干城路等皆已完成，施工中的有新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程，以及龍華路479巷、富華街等多條道路正積極規劃設計中。

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