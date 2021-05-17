大有梯田公園停車位不足　議員建議改單向道及徵收周邊私人道路

▲市議員簡智翔針對大有梯田公園停車位不足，提出質詢。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，桃園市議會17日進行市政總質詢，原排定的4名議員中3名民進黨籍議員改採書面質詢，讓市長鄭文燦有充裕時間主持防疫會報；依原定時間進行質詢的時代力量市議員簡智翔，除提出桃園是否會設立快篩站等相關防疫作為，同時針對大有梯田公園停車位不足、公園設計階段前公告計畫等地方相關發展建議出質詢。

簡智翔議員指出，大有梯田公園停車位不足，建議改單向道及徵收周邊私人道路，增加路邊停車空間。工務局長賴宇亭表示，本( 5月)7日前往現場會勘，當地有3個瓶頸段需處理，待桃園區公所彙整相關資料，未來會進行瓶頸打通的評估。鄭市長表示，該區位於住宅區，道路僅8米，當時開發大有梯田公園時，以退縮的方式，讓進出方便；因本案所需預算高達2.5億元以上，會盡量先採取容移的方式進行。

對於，簡智翔提出重新規劃大有梯田公園聯外道路，建議打通民有東路連接民有十街的瓶頸路段，而該地為公私共有，私有土地僅佔9/400。工務局長賴宇亭表示，這部分經費估算約為3000萬至4000萬，若用容移方式處理，可能有較大機會，仍需要與地主協調溝通。鄭市長表示，本案會專案討論，找出最低成本、最高效益的方案，讓附近的交通更順暢。

簡議員建議於公園設計階段前公告相關計畫，減少完工後周邊居民的抱怨情形。工務局長賴宇亭回應，目前已在公園設計階段公告計畫，也有請民眾加入參與式設計。

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