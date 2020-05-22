觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

▲觀音區忠富路（桃85號）彎道改善工程竣工。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

建設不分藍綠！桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝22日共同前往甫竣工通車的「觀音區忠富路（桃85號）彎道改善工程視察，雖大雨滂沱，但受到里民熱絡歡迎。內厝里長劉綵螢說，這條路原本非常狹窄，且有近90度及135度的兩處大彎道，經市府新闢全長約202公尺及寬12公尺的雙向車道，改善車輛回堵情形，增加行車空間及安全。

▲▼在地里鄰長以錄影方式，謝謝市長和議長協助忠富路（桃85號）彎道改善工程。（圖／市府提供）

劉綵螢除謝謝市府推動「開瓶計畫」，並且和崙坪里長梁興明、前村長羅添寶、內厝里鄰長傅勝宏、江欽松等在地人士，異口同聲謝謝議長邱奕勝協助爭取該路拓寬；而市長鄭文燦也認同指出，市府自推出「開瓶計畫（打開瓶頸道路）」以來，積極打通全市各瓶頸道路，讓更多不足的、有瓶頸的、被違建阻隔或尚未完成徵收程序的道路都能順利開闢；也因為府會共同努力，讓此段瓶頸道路能夠成功打通，這項成果也是市府與市議會合作的典範。

▲道路拓寬是里內大事。（圖／市議會提供）



議長邱奕勝表示，造橋鋪路說來容易，真要實踐卻是相當困難，不僅要有經費，更要「有心」。感謝鄭市長展現施政魄力、克服萬難，願意為市政建設盡心盡力。這條道路不算很長，意義卻是非常深遠，相信大崙、觀音、過嶺地區的鄉親朋友都會記得鄭市長的用心與努力。

工務局長賴宇亭說明，「觀音區忠富路（桃85號）彎道改善工程」起點為桃85號鄉道（忠富路與忠愛路愛一巷路口），終點為中壢區中正路四段741巷口，第一階段已於去（108）年6月完成。另外，本案採用瀝青混凝土鋪設、設置擋土牆、妥善側溝排水系統、LED路燈照明設備，並於忠愛路愛一巷路口新設交通號誌、跨越桃園大圳第八支線處新建橋樑等。

包括市議員吳宗憲、郭蔡美英、彭俊豪、新工處長曾清祥、交通局副局長楊鐘時、觀音區長洪清淵、中壢區長吳宏國等均一同前往視察。

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