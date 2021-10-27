四大公投若明投票將「4比0過關」　王世堅：政府疏於溝通

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著立委陳柏惟遭到罷免，藍綠對決戰場也將轉向年底四大公投，根據台灣民意基金會26日公布最新民調，若明天就投票，四大公投都會通過，且其中三項是壓倒性勝利。對此，民進黨議員王世堅表示，公投戰場應該正面對決，但民調數字也證明在政府疏於溝通的情況下，民眾有了一些誤解。

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

對於四個公投民調不樂觀，王世堅表示，在公投戰場應該要正面決戰、辦百場公投座談，先前民進黨並沒有和民眾做充分說明、溝通，一方面是因為疫情，本來這百場地方說明會早在年初就已經規劃，4、5月時因為疫情加劇停擺，公投裡的民調也確實值得大家參考。

關於12月重啟核四公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

對於重啟核四公投民調反轉，王世堅指出，原本同意民眾43.5%、不同意也高達44%，卻因為政府這半年來疏於溝通，同意比率已經來到46.7、不同意則降為41.7，這些還在合理的誤差範圍內，但也證明在政府疏於溝通的情況下，民眾有了一些誤解。