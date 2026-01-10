女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）與女官兵花花（化名）原本是情侶關係，兩人分手之後，她在臉書社團PO文控訴花花「把營區寢室當砲房」，因而挨告；但她在法庭上一度假裝不認識花花，結果檢方當場撥打電話，她的手機立刻響起。台南地院法官日前審理之後，依法判處小美有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲小美聲稱不認識花花，檢方當庭打電話，她的手機立刻響了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美和花花原本是情侶，分手之後，她竟在2024年1月間於4個臉書社團發文，控訴花花將營區寢室當成砲房，甚至公布花花的照片、軍種等個人資料。花花經親友轉告才知道此事，隨後決定報警並提告。

小美到案之後，在接受警詢、偵查及法院準備程序期間，均否認犯行，並一再表示不認識花花、並未見過花花。但在2024年4月偵訊期間，花花說出小美的手機門號，檢方當庭撥打，結果小美的手機立刻響起，直到這個時候，小美仍堅稱不認識花花（後來在法院審理期間改口承認雙方認識）。

台南地院法官表示，雖然小美否認發布批評花花的文章，但從雙方的LINE對話紀錄看來，不僅先後時序吻合，內容也一脈相承，可見她是與花花對話之後，對回應大感不滿，才會在對話結束後立刻上網發文。

最終，法官認定本案事證明確，小美的行為不僅侵害到花花的資訊自主權，還嚴重貶損花花的名譽，考量到她犯後始終否認犯行，態度非佳，於是依犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。