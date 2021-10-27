「朱立倫岳父也質疑賤賣黨產」　民進黨：馬英九牽拖綠營凸顯心虛

▲朱立倫、馬英九。（資料照／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對台北地方法院27日宣判前總統馬英九三中案一事，民進黨發言人顏若芳表示，朱立倫岳父高育仁、馬英九父親的法律顧問王可富都曾對賤賣黨產提出質疑。

顏若芳表示，目前司法程序為一審判決，尊重台北地檢署提起上訴的權力，民進黨也認為三中案疑點未明，國民黨內部也有各種質疑，有必要讓社會大眾瞭解真相。

顏若芳表示，朱立倫岳父高育仁、馬英九父親的法律顧問王可富都曾對賤賣黨產提出質疑，國民黨和馬英九卻都不約而同的牽拖民進黨，更凸顯其心虛，企圖轉移焦點，但這不能改變國民黨賤賣黨產的事實。

顏若芳指出，三中案一審判決出爐，但從檢察官偵辦案件過程中可以發現，不只社會對三中案有疑慮，連國民黨內也有提出許多質疑。她說，先不論過去各種「黨庫通國庫」的狀況，朱立倫的岳父高育仁曾就賤賣三中一案抱怨「交易過程有鬼」，賤賣黨產，並且寫信給馬英九抱怨交易不公，也曾有媒體披露相關錄音。

此外，顏若芳強調，馬英九父親馬鶴凌生前的法律顧問、資深國民黨員王可富，也曾赴台北地檢署按鈴告發，指控馬英九等13名國民黨高層涉嫌背信及侵占黨產2000億元。

顏若芳表示，上述情節都是國民黨內部對時任黨主席的馬英九所提之質疑，馬英九是當時的黨主席，對黨營事業有實質影響力，又被自己人踢爆，現在卻要來牽拖民進黨，「難道是民進黨叫你賤賣黨產的嗎？」為釐清社會大眾的疑慮，也呼籲朱立倫、馬英九應勇於面對社會各界質疑。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文親揭不同意「四大公投」理由 下令全黨展開社會溝通

►蔡英文迎戰4大公投策略首曝光 連8週祭「四箭齊發」強攻

►民進黨釋4張圖 一次看懂為何四項公投要投「4不同意」

相關新聞...

►蔡英文公投「四個不同意」 朱立倫怒嗆：個人算計

►決戰4大公投！國民黨夜宿凱道49天 喚醒「總統府裝睡的人」

►國民黨為4大公投「夜宿49天」 柯文哲：把凱道當露營區？