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宣布不續任台大校長　管中閔20字貼文惹哭師生

記者柯振中／綜合報導

台大校長管中閔23日宣布，不會爭取續任，消息引起許多討論。消息傳出以後，管中閔首度在臉書發文，短短20個字，卻有許多人不捨留言，貼文造成廣大迴響。

▲▼管中閔不續任台大校長。（圖／翻攝臉書／CM Kuan）

▲管中閔不續任台大校長，引起許多討論。（圖／翻攝臉書／CM Kuan）

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台大校長遴選委員會2018年1月5日選出管中閔，做為台大的新任校長，後來卻發生一年多的「卡管事件」，管中閔直到2019年1月8日，才真正任職，任期預計到2023年1月7日，從現在開始算，還有14個月。

▲▼ 台大校長管中閔宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

▲管中閔宣布不續任，臉書貼文引起不少師生不捨。（圖／記者許敏溶攝）

不過，管中閔23日在校務會議上無預警宣布，不會爭取續任台大校長。他表示，任期開始至今，認識了許多教師、看見教師們的能力與創意，台大應該世代交替，帶領學校前進創校百週年，任期還有一年多，還能做很多事，也會請主秘開始新校長遴選的工作。

消息曝光以後，管中閔也在臉書上發文，短短20個字，卻有許多師生不捨留言，「校長辛苦了，身為台大人，能夠遇見像您這樣的領導者，真的是一件很幸運的事」、「功成身退，君子行也！致敬佩服」、「管長立下另一個台大典範，以台大為榮」、「思想年輕、懂得和年輕人交流比年紀更重要！校長的靈魂明明還是青春的～。」

以下為管中閔貼文全文：

2021.10.23

堅持未來一年工作，準備啟動世代交替。

管長鞠躬

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