港女險遭點數詐騙　安南警當場攔阻「猴塞雷」

▲台南市警三分局長安派出所及時阻止林姓港女被詐騙買15000元點數，獲得林女感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情期間許多民眾選擇待在家中，利用網路購物添購民生所需，無形中卻讓網路詐騙事件頻傳，24日下午2時50分許，台南市警三分局長安派出所接獲轄內超商邱姓店員來電，稱有位民眾在店內ATM前一直講電話，警覺不對勁，長安所警員張逸祥及邱韋豪隨即趕赴現場了解情況，及時阻止港女被詐15000元。

警方經了解，操作ATM民眾林女（香港籍、34歲）自稱接到網路店家（婕洛妮絲）客服人員來電（0886226682125）通知交易設定錯誤，隨即又接到某銀行電話(+886223898188)，指示林女至超商操作ATM，購買遊戲點數共新台幣15000元，以解除定期付費會員，後經到場員警耐心向被害人說明，並解說相關案例後，林女也深覺可疑，證明係遭詐騙，差一點就照指示購買遊戲點數，白白損失現金，對於警方及店員及時攔阻，使其免遭詐騙，林女表示非常感激。

三分局表示， ATM解除分期付款詐騙是常見手法：詐騙集團入侵購物平臺取得交易資料後，假冒客服人員或銀行人員通知交易設定錯誤，變成分期扣款，誘騙民眾去ATM操作以解除分期付款設定，被害人在慌忙的情況，依歹徒指示操作，將帳戶內的存款匯入歹徒帳戶而被騙。當被害人發現帳戶內存款減少後，再謊稱購買遊戲點數可以將現金回沖至帳戶，民眾告知遊戲點數卡序號、密碼後再度被騙。

三分局提醒民眾，網拍及銀行客服人員不會以電話通知帳戶設定錯誤，ATM無法解除分期付款設定，遊戲點數也無法轉換現金，只要聽到「至ATM操作解除分期付款設定、購買遊戲點數回沖現金」說詞，必屬詐騙，若有懷疑，請撥打165諮詢，避免受騙。