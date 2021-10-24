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「+號」境外來電都是詐騙　女美髮師誤信「解除分期」痛失131萬

▲刑事局24日對+號境外詐騙電話提出預警，請民眾莫輕信造成財損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局24日對+號境外詐騙電話提出預警，請民眾莫輕信造成財損。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局24日預警新型詐騙，台南一名女美髮師因誤信境外轉接電話「+886 165」開頭來電，順著對方要求解除分期付款，卻因此遭騙高達131萬元新台幣，警方指出「反詐騙諮詢專線165」係特殊號碼，提供民眾撥打165專線諮詢反詐騙，警察機關並不會以此號碼來電與民眾通話，民眾只要看到來電顯示號碼開頭有「+」號幾乎都是境外轉接詐騙電話！

▲刑事局24日對+號境外詐騙電話提出預警，請民眾莫輕信造成財損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局24日對+號境外詐騙電話提出預警，請民眾莫輕信造成財損。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局說該案例是一名台南市32歲盧姓美髮師，8月份時曾在網路某服飾賣場消費3千元，上週接到自稱該電商客服來電，佯稱駭客入侵系統造成錯誤設定，為解除此類錯誤需要至ATM操作解除錯誤設定。

被害人盧女與對方加Line聯繫，對方先要求盧小姐至銀行申辦手機及金融卡約定網銀轉帳功能，並提供盧小姐設定約定轉帳戶號碼，歹徒佯稱「現在詐騙集團都以借貸名義，要求民眾申請約定網銀做詐騙用」等語取信被害人。

歹徒並要求盧女臨櫃辦理約定網銀功能不要跟行員多說，聲稱「若沒辦法信任就去附近警察局備案，我已備案警察會跟你聯繫，我按照系統程序幫您處理的，不信任就走司法程序」，企圖影響被害人判斷。

後來盧女接到電號碼顯示「+886 165」誤信為警察來電，便配合對方持續轉出現金6筆到對方指定帳戶，共計遭詐騙131萬餘元，直到客服人員取款後失聯，才發現被騙報案。

另名台中28歲陳姓工程師，上週也遭以上述同樣手法騙匯高達44萬4千元。警方指出：詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤」「電腦系統錯誤」「誤設訂單」等幌子、要求被害人設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期之詐騙手法，這類手法幾乎都是詐騙，民眾若接到上述電話歡迎撥打165反詐騙查證以免被騙。

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