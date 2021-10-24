在丟丟妹直播抽中電視！她開心匯400元運費中招…慘被盜刷22萬元

▲丟丟妹直播都會吸引大批網友觀看、抽獎。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）



記者鄒鎮宇／綜合報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）總是大手筆送東西，而有了「丟丟」這個綽號。一名婦人近日在丟丟妹的直播中抽獎抽到電視，卻被詐騙集團盯上，付出400元的運費後，遭盜刷22萬元，讓婦人的女兒氣得PO文抱怨。

婦人的女兒透過臉書社團「爆料公社二社」發文，表示媽媽10月22日在臉書分享丟丟妹的直播，幸運抽中一台電視，隔天中午詢問丟丟妹的工作人員該如何領獎，對方則回「妳要在FB留言說妳有中獎」，於是原PO的媽媽便照做。

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沒想到，突然有一個頭貼是丟丟妹的帳號私訊原PO媽媽，要求透過填單系統支付400元的「專業物流配送宅配」服務。此時詐騙集團開始一系列操作，讓原PO媽媽被扣款4萬元，謊稱是系統錯誤，需要重複下單，幾次來回後騙取22萬元。

▲▼詐騙集團利用丟丟妹的頭貼進行詐騙。（圖／翻攝爆料公社）



婦人女兒表示，她們目前已報警處理，警方也說會查IP鎖定嫌犯的位置，「家裡有年紀比較年長的真的要注意，22萬元飛了，金額不小！昨天開開心心的說中了電視，連電視都還沒搬回家，今天就被盜刷22萬，詐騙的人真的不得好死！在這邊提醒大家真的不要被騙」。

網友看完紛紛留言，「要知道就算真的有中獎，對方也不會主動密你叫你領獎的，因為你沒密賣家就省一台，主動密你的87%詐騙，這邏輯很簡單！最後人找不找的到是其次，錢是很難拿回來就是了，買經驗了！」「一般長者其實真的不會發現吧！畢竟真的有中獎，又是直播主的照片來私訊，就會誤以為是真的！我們家有愛看直播的長輩，也真的不會注意藍勾勾什麼的，詐騙一再創新，真的要好好叮嚀長輩。」「家裡有長輩看直播的真的要多教育，好心疼啊！老人家一定超很難過。」

也有人說，該帳號都會緊盯知名的直播平台，只要看到客人中獎，就會主動私訊，進而詐騙、盜刷，「正牌的不會主動用臉書私訊，一看就知道是假的，而且中獎都是客人自行聯絡粉絲頁的，不會有個人私訊告訴你得獎，運費也是貨到付款的，沒有線上刷卡，詐騙集團隨時緊盯各中獎名單進行詐騙，真的很可怕。」

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