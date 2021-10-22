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吸毒太嗨！詐騙車手露餡　新營警深夜逮車手通緝犯+同夥

▲台南市警新營分局中山路派出所，20日深夜查獲2名吸毒的詐欺車手送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局中山路派出所，20日深夜查獲2名吸毒的詐欺車手送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

吸完毒品太嗨！原地繞圈圈，形跡可疑露餡，害同行的通緝犯「詐欺車手」雙雙被捕，台南市警新營分局中山路派出所，20日深夜11時多接獲民眾報案，在新營區中山路一間旅社前，有男子形跡可疑，疑似吸食毒品後精神恍惚，員警獲報前往現場，當場查獲被通緝的林姓詐欺車手及邱姓車手2人送辦。

據了解家住嘉義、40歲的林嫌，接受詐騙集團指示，搭乘火車前來台南新營區2間銀行提領詐騙贓款23萬8000元，晚上投宿於新營，並連繫49歲的邱嫌前來接應。2人剛在房間吸完毒品，邱嫌因太過亢奮跑到樓下，行為舉止可疑，引起路人注意。

▲台南市警新營分局中山路派出所，20日深夜查獲2名吸毒的詐欺車手送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新營分局中山路派出所員警獲報到達現場後，逐層搜索，2人原本藏身於頂樓水塔，林嫌將贓款及毒品交予邱嫌，自己則下樓欲逃離現場，惟在樓梯間被員警發現，中山路派出所所長吳建華，查出林嫌目前正因案通緝，研判尚有可疑，鍥而不捨往上繼續搜索，果然在頂樓水塔旁水槽內發現藏匿的邱嫌，並在他身旁發現藏匿的一級毒品海洛因（4.2公克）、用來提領詐騙贓款的4張金融卡及贓款23萬8000元。全案偵訊後依詐欺及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請羈押，同時新營分局將持續追溯詐欺集團上下游。

▲台南市警新營分局中山路派出所，20日深夜查獲2名吸毒的詐欺車手送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧，就任以來一直將肅毒打詐列為重要的工作，除要求員警落實安居專案，全力緝毒，更表示民眾畢生的積蓄遭詐騙讓人非常痛心，希望藉由案件偵破有效遏止詐欺犯罪發生。

新營分局分局長斯儀仙表示，第一線執勤員警積極任事，線上立即查獲詐騙集團車手，即時幫受騙的民眾取回金錢，也呼籲民眾勿成為詐欺集團幫兇，擔任提領車手僅能獲得微薄報酬，若遭員警查獲，更要面臨刑責得不償失。

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