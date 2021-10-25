鳳梨友控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「自己不顧請保母照顧」原因　

記者陳羿妏／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，好友11月大女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部重創死亡，引發社會關注。然而，部分人卻質疑「阿嬤那麼愛妹妹，為什麼還要給人照顧？」對此，女嬰阿嬤接受網紅「正義哥」徐奕訪問，現身說明原因。

▲阿嬤回答女嬰託保母照顧原因。（圖／翻攝自YouTube／正義哥（徐奕），下同）

女嬰阿嬤表示，她本身從事老人長照，得知這行仍長期缺人，也認為女嬰長大了，才想說可以找保母來帶半天，下班後再親自接回照顧。當初為了尋找合格人選，更特意上保母平台搜尋，而社會局對這名保母評價是「她顧的小孩都沒有違規紀錄，是一名碩士畢業老師，假日還會到家扶中心做志工」，才決定託付對方照顧女嬰，怎料卻發生意外 。

講著講著，女嬰阿嬤哽咽說道「從發生這事件到現在，覺得很不好意思，是我把妹妹送過去，妹妹是沒有怪我，因為本來是想說妹妹會不會怪我『阿嬤怎麼沒有照顧我、在我身邊』，真的很自責，那種自責、內疚是無法用言語表達，我想如果不答應上班，可能妹妹還在。」

不過，女嬰阿嬤提到，其實老人也很可憐，除了虐童案，先前也有發生過虐老人的案件，而長照是她的專業，把專業回饋給長照、照顧老人，是想說積一點福報，讓妹妹、家裡人有福氣，但現在發生這樣的意外，讓她很不能接受，「社會局的保母審核機制不夠！」

▲家屬為了尋找合格人選，更特意上保母平台搜尋。

此外，女嬰家屬雖認為保母虐童，但法醫高大成直言，從傷勢研判，女嬰應是意外受傷，「可能是抱的時候沒有抱好，嬰兒頭部重擊地面或桌子，導致頭部重創，虐待毆打機率是零！」

高大成說，由於女童到保母家才兩天，一般虐童案通常都會是托嬰一周後發生，「小孩才帶第二天就不順眼動手的說法並不合理！」且因女嬰受傷送醫後，有進行頭部手術，解剖能看的地方不多，需向醫院調閱病歷才能綜合判斷。

▼保母在丈夫陪同下進靈堂跪著道歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）