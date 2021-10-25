闖紅燈拒檢遭警開3槍！　無照男「先衝再說」撞多輛汽機車

▲轎車闖紅燈拒絕停車受檢，蛇行跑給警察追。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日驚傳槍響！張姓男子駕駛一部汽車闖紅燈遭員警攔查，他不但拒檢還衝撞多部汽機車，員警先後開3槍示警，張男仍肇事逃逸。警方24日傍晚在鳥松區逮獲3人，全案依法送辦。張男則表示，因無照駕駛怕被攔查，沒想到後果，當下只想「先衝再說」。

▲▼員警先對空鳴一槍，又再對轎車輪胎開2槍示警。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情發生在23日上午9點，22歲張姓男子開車載22歲劉男、25歲吳女，行經福德路、三多路口時闖紅燈，遭巡邏員警發現，按喇叭示意停車接受攔查，但張姓男子拒檢還加速逃逸，員警一直追到三多路、國泰路口，當時路口號誌燈為紅燈，員警再鳴笛示意下車受檢。

▲轎車堅持拒檢，衝撞前方多部汽機車後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

但張姓男子遲遲不下車，執意蛇行逃避攔檢，員警先對空鳴一槍後，再對張男所駕駛的轎車輪胎開2槍，張男便衝撞警方和前方多部汽機車後肇事逃逸。

▲▼張男等3人棄車逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，專案小組調閱周遭監視器，發現張男所駕駛的車輛被棄置在鳳山區路邊停車格，經過濾分析後，查出張男、劉男、吳女涉案，24日下午5點在鳥松區查獲到案。經了解，因張男無照駕駛害怕被攔查，「只想到，先衝再說」，沒有想到已涉犯多項罪嫌，警方訊後，全案依妨害公務及公共危險等罪名移請高雄地檢署偵辦。

▲警方查獲3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

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