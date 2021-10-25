「停車場7打2肉搏戰」影片瘋傳！　6千元爆衝突…街頭上演全武行

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區14日晚間發生一起打架糾紛，事因朱姓男子在多年前向褚姓男子借款6000元，日前雙方在燒烤店巧遇後相約到停車場談判，酒後起衝突，朱男和另名友人遭褚男等7人持高球桿、西瓜刀追打，警方獲報後於現場逮捕4人，隨後又查緝3人到案，全案依法送辦。

▲6000元債務引起糾紛，朱男遭褚男等7人分持西瓜刀、高球桿追打。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲穿白衣的朱姓男子遭7人追打。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路流傳一段33秒影片，於鼓山區明倫路上一座停車場內，有多名男子徒手揮拳揍人，也有人持西瓜刀、高爾夫球桿追打，由於事發當時，對面餐廳還有許多民眾正在用餐，目擊者拍下影片後，再轉傳到網路上引起熱論。

警方調查，這起案件發生在14日晚間10點30分，48歲朱姓男子日前和友人到燒烤店用餐，巧遇多年沒見的57歲褚姓友人，褚男提到，朱男多年前曾向他借6000元，雙方便約在一旁的停車場談判，過程中疑似因幾杯黃湯下肚，雙方口氣都不好，褚男推了朱男一把後，褚男的友人便分持西瓜刀和高爾夫球桿，也有人徒手攻擊追打朱男和同行友人。

▲與朱男同行吃飯的友人也遭殃。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發當時，有不少民眾在對面餐廳用餐，多名黑衣人直接上演街頭全武行，讓目擊者全看傻了眼，民眾報警後，警方快打部隊到場先逮捕了4名男子，並將頭部受傷的朱姓男子送醫救治，現場並查扣犯案工具，隨後調閱監視器，再查緝褚男等3人到案，至於朱男的友人則輕傷不提告。全案依殺人未遂、妨礙秩序罪嫌移送偵辦。

▲警方後續再查緝3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

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