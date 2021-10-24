為基捷槓上！林右昌嗆柯文哲：管到基隆海邊想選大台北市長？

▲柯文哲、林右昌。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

交通部宣布基隆輕軌將改為基隆捷運進行興建，遭台北市長柯文哲批評是騙局。基隆市長林右昌23日澄清，經費增加是因為輕軌系統提升為LRRT中運量系統以及台北端地下化、因為柯文哲堅持要求基隆捷運進入台北市一定要地下化，所以增加兩個地下化車站。柯文哲24日表示，基隆輕軌變基隆捷運，還分兩階段處理，是等反攻大陸後再處理？對此，林右昌24日晚間反批，柯文哲腦袋停留在過去的時空。

「柯市長不要每次講輸A了，又轉移去扯B！」林右昌晚間表示，所以，柯市長也承認，為了解決台北端的問題，所以「基隆捷運」增加了87.9億元！？那就不要亂扯，刻意製造好像「基隆捷運」經費增加就是不合理的！

林右昌指出，輕軌升級為LRRT中運量系統是因為「基隆捷運」與新北市「汐東線」整合後整體運量與效能大幅提升，「基隆捷運」與新北市「汐東線」整合後，當然要綜合規劃考量路線的佈局，這對東湖、社后、汐止、保長坑與基隆市都好，甚至若進一步延伸到內湖舊宗路港墘地區，那柯P認為沒救的內湖塞車問題也有救了，服務人口與系統提升，經費當然會增加，這是很合理的事情！

林右昌批評，柯市長不要到現在還在一直撞牆，腦袋停留在過去的時空一直轉不出來，拿最早的Tram-train構想跟現在混為一談，科技都已進入元宇宙，柯市長的思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡！

林右昌還說，四長會議時，對於怎麼進入台北端，跟新北市長侯友宜都尊重台北市的意見採地下化方案，增設兩地下車站，至於在新北與基隆市路段，是否也請柯市長尊重尊重新北市與基隆市，「基隆端」的方案也都深入討論過，在四長會議的共識就是分階段處理，完全不影響基捷工程的進行，柯市長那麼關心基隆端的方案，從南港到汐止一路管到基隆海邊，是想要選「大台北市」長喔？