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為基捷槓林右昌！柯文哲：八堵到基隆段　要等「反攻大陸」後才處理？

▲▼柯文哲出席台北移工學校啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席台北移工學校啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基隆捷運爭議延燒，台北市長柯文哲直批「騙局升級成更大的騙局」，讓基隆市長林右昌於臉書隔空回擊。柯文哲24日再表示，現在變2階段處理，先處理南港到八堵，「八堵到基隆段，是要等反攻大陸後才處理嗎？」講明白點，自己與林右昌任期都剩1年2個月而已，現在環評要重做，「開什麼玩笑？」

台北市長柯文哲24日下午出席台北移工學校啟動記者會，針對基隆輕軌一事，柯文哲表示，當年基隆輕軌是前瞻計畫第一炮，這是總統蔡英文說的，說要投入82億，那當年的輕軌現在怎麼變捷運？這表示當年基隆輕軌計畫根本不成熟，不然當時怎會說要蓋輕軌？

柯文哲說，現在每個人都在斷章取義，林右昌說因為台北市的關係導致費用增加，那是因為台北端這邊原本終點設在南港展覽館是不切實際，南港站為高鐵站出發點，並擁有公車轉運站，加上東區門戶計畫也是以南港站當核心，並非南港展覽館；過去詢問這是誰決定的？但不論是政委張景森或前交通部長賀陳旦，都沒有人要認帳。

柯文哲強調，一條基隆輕軌要就整體規劃，不能說解決台北端，但基隆端卻沒解決，八堵到基隆到底是蓋，還是不蓋？大家都不曉得怎麼處理，所以現在變兩階段，先處理南港到八堵，「那八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再出理嗎？」這個名稱叫做「基隆輕軌」，卻不去處理基隆那端，「為什麼？因為他沒辦法處理。」

「八堵到南港中間路線還要再改變嗎？開什麼玩笑！」柯文哲指出，現在說路線要改變，就代表可行性評估、環評都要重做，「我跟大家明講，林右昌，大家明講，任期都剩1年2個月而已，現在環評重做，開什麼玩笑？那就表示這要開工也是等到反攻大陸後。」

柯文哲表示，有些人認為他講話太直，但騙局升級還是騙局，這條要怎麼蓋？現在就是不可能，這不是基隆輕軌的問題，是牽涉北宜高鐵、台鐵優化，以及有沒有捷運延伸問題、國五公路系統優化等，相信交通部運輸研究所都有詳細資料。

最後，柯文哲說，台灣政治常常是「這關騙得過去，就先騙過去再說，下次再換個題目騙。」但作為前瞻計畫第一炮的基隆輕軌要變成基隆捷運，還需要花400億元，「我也是蓋捷運的啦！400億真的做得起來？大家別騙了啦！」

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