北市成立移工學校！曾要求教「避孕」　柯文哲：納入家庭醫學制度

▲台北市長柯文哲出席台北移工學校啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府籌辦的「移工學校」於24日啟動，由台北市長柯文哲親自出席，強調共融共好社會不能遺漏任何一位社會成員。不過過去柯文哲提及移工「黑戶寶寶」問題時，曾說要透過學校教移工避孕，引起台北市議員們批評缺乏性別意識；面對現在移工學校開學，柯文哲表示，避孕不在學校課程中，北市要推動「家庭醫學制度」，並將此議題放在裡面。

台北市「移工學校」於24日下午2時進行啟動記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市勞動局長陳信瑜親自出席。柯文哲於致詞時表示，過去在訂台北城市願景時，其中一項便是「多元開放」，例如慢慢將其他國家的文化融入至北市，打造共融社會。

柯文哲提及，從台灣總人口來看，每13個人就有1人是移工、新住民或新二代，這些人是台灣社會不可分割的一部分，投資移工學校就像是投資台北市的未來，將這些移工訓練好，儘管對方回國，「十年後都可能成為國家總統、總理。」

柯文哲說，最實際的例子就是捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），為什麼對方對台灣特別友好？是因為對方當年在林口長庚醫院當實習醫生，回捷克後去當首都市長，「我們對他很好，如果當時他在當實習醫生時，大家都虐待他，保證他一定不會對台灣好。」

柯文哲認為，其實對他人好，並不是施捨或憐憫，而是「保護自己」，「因為你不曉得他哪一天會變成國家總統、總理。」而投資一個移工的學習，其實就是投資台北市的未來。

最後，柯文哲強調，此次啟動的北市「移工學校」並非實質學校，要慢慢走向「線上線下整合」課程，大部分都會是線上活動，將來會慢慢籌辦實質移工學校，專門負責北市移工。

由於柯文哲過去提及，「移工黑戶寶寶太多，學校要教移工避孕」等言論，引發眾多議員不滿，面對移工學校開幕後是否有納入「避孕」課程？柯文哲回應，這個不納入移工學校裡面，移工本身有一套聯絡系統，例如關懷之家等，現在台北市要推廣家庭醫師制度，最近想將入境移工、新住民和中低收入等弱勢人士，納入在家庭醫學制度中。

勞動局副處長黃毓銘則補充，目前北市正在推廣家庭醫師制度，醫院都有提供諮詢管道給移工、新住民洽詢疑問。