陳柏惟被罷免！柯文哲：後面都有政黨動員　「整個社會動盪不安」





▲柯文哲出席台北移工學校啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案23日落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，這幾年先選舉、罷免再補選，讓台灣社會動盪不安，其實後面都有政黨在動員、互相對抗，不是很健康的社會氛圍。

柯文哲24日出席台北移工學校啟動記者會，針對陳柏惟罷免案是否代表人民對民進黨投下不信任票？柯文哲先是「嘖」了一聲後回應，尊重民意的選擇，「我們沒有要特別表達什麼。」

柯文哲提及，但他覺得這幾年來先選舉、罷免後又補選，「老實說整個台灣社會動盪不安。」其實後面都有政黨在動員、互相對抗，這不是很健康的社會氛圍，「這種殺來殺去，我看了不太喜歡，只是你問我說要怎麼辦？我不知道。」

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