私刑正義GG！保母虐童案直播主號召鄉民圍堵　判刑定讞

▲當時直播主號召鄉民包圍保母住處，引發警民衝突。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中市太平區2019年間發生保母虐童案，劉姓直播主在晚間號召鄉民到保母租屋處丟雞蛋，要保母出來面對。其中一名林姓男子，在警方到場時竟作勢攻擊警察，讓現場氣氛一度緊張。案經檢方對劉男等10多人提起公訴後，最高法院22日將林男判刑6月，得易科罰金18萬元，先行定讞。

本案發生於2019年6月間，由於先前才發生震驚社會的台南小媽虐死1歲女嬰案件，台中太平區又傳出郭姓保母虐童案件。當時臉書直播平臺「冠廷往事」之劉姓直播主得知保母租屋處後，竟率領直播平台的多名員工，直奔保母租屋處。期間劉男還不斷在臉書直播，號召鄉民前往聚集，更表示說需要雞蛋。沒多久，保母租屋處的社區外就聚集數百人。

由於眾人聚集後不斷叫囂，要保母出來面對，轄區太平分局隨即派出員警到場。但了晚間22時左右，現場已經聚集400餘人。林姓男子與22時30分左右，騎機車到場，他先對現場群眾說：「我等一下將門弄破好不好？兄弟們太假笑（假肖）！」，並將保母租屋社區門口雨傘架上放置之雨傘丟向大門口，還手執磚塊作勢欲丟向員警。群眾散去後，警方根據員警錄影畫面，約談林男到案；此外，檢警單位也拘提逮捕劉姓直播主等人，最後檢方依照「妨害公務」、「公然聚眾施強暴脅迫」等罪，提起公訴。

其中林男涉案部分，一審將他判刑4個月、得易科罰金，上訴二審後，台中高分院認為他犯下刑度較重的「公然聚眾施強暴脅迫而下手實施」罪，故撤銷一審判決，加重改判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

本案中，劉姓直播主等10餘人一審遭判刑6月到拘役45日不等的刑期，均可易科罰金；眾人未上訴而在今年6月間已先行定讞。另外虐童的保母最後也遭判刑6年8月定讞。

▼警方移送劉姓直播主等人。 （圖／記者李忠憲翻攝）