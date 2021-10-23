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世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

▲世界宗教博物館獲贈《龍藏經》復刻版 一窺清代藏傳佛教工藝之美。（圖／世界宗教博物館提供）

▲《龍藏經》典藏復刻版在世界宗教博物館7樓世界展出。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

世界宗教博物館獲贈《龍藏經》典藏復刻版，10月23日在宇宙創世廳舉辦受贈典禮，由館長馬幼娟代表接受，並自即日起至2022年4月，在世界宗教展示大廳本年度輪展櫃中展出。想一窺清宮寶藏、皇家修復製作的佛教經典總集，或感受藏傳佛教藝術、書籍製作極致工藝之美，歡迎到館同霑法益。

世界宗教博物館指出，《龍藏經》全名是《內府泥金寫本藏文龍藏經》，為康熙皇帝祖母孝莊太皇太后推動，動員171名喇嘛，費時2年完成的藏文佛教法典。以泥金撰寫，具有珍貴文獻及學術價值，見證滿清崇奉藏傳佛教的歷史，同時是書籍製作工藝的極致之作，1949年隨政府全數遷來台灣，是國立故宮博物院非常受矚目的鎮館寶藏之一。

▲世界宗教博物館獲贈《龍藏經》復刻版 一窺清代藏傳佛教工藝之美。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館館長馬幼娟（左）回贈感謝狀表達館方心意。

世界宗教博物館表示，復刻版具經典傳布與典藏效益，以穿線精裝的套書規格印製，分為「經文之部」108冊，「圖像之部」2冊，「檢索之部」1冊，共111冊。前置作業工程浩大，先是故宮耗費7年拍攝微縮片，龍岡數位接下重任後，又花3年時間研究與印製。

23日的受贈典禮，邀請到新北市政府民政局主任秘書胡合鎔、新北市佛教會副理事長明光法師、台北府城隍廟道長李游坤、實踐大學榮譽講座教授官政能、台中科技大學教授蔡纓勳、龍岡數位文化負責人趙鈞震等貴賓共同見證。

▲世界宗教博物館獲贈《龍藏經》復刻版 一窺清代藏傳佛教工藝之美。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館館長馬幼娟（左2）與捐贈代表及貴賓在展櫃前合影。

「寰宇絲路國際有限公司」創辦人張慰慈說，為了傳承法教的使命，祈願世間安寧與和平，發願募集《龍藏經》復刻版，並將第一套公開募集的經本，捐給世界宗教博物館，希望透過展示，讓更多人看見經本的莊嚴之美；同時，讓更多不同信仰、卻有著共同心願的朋友，一起為世界長久的和平祈福。

館長馬幼娟感謝捐贈單位的善心，並回贈感謝狀表達館方心意。她致詞時表示，適逢世界宗教博物館成立20周年，獲贈的《龍藏經》典藏復刻版，不僅是宗教歷史典籍、學術研究文獻，也呈現繁複華麗又嚴謹的裝幀藝術之美，正發揮博物館典藏、研究、展示、教育的功能。

▲世界宗教博物館獲贈《龍藏經》復刻版 一窺清代藏傳佛教工藝之美。（圖／世界宗教博物館提供）

▲參加《龍藏經》典藏復刻版受贈典禮，與會貴賓及護法善信大合照。

▲世界宗教博物館獲贈《龍藏經》復刻版 一窺清代藏傳佛教工藝之美。（圖／世界宗教博物館提供）

▲新北市佛教會副理事長明光法師，在《龍藏經》典藏復刻版受贈典禮開示與祝福。

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