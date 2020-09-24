▲《遇見神佛9號》祈福漫畫特展，台日漫畫家聯手推出117件作品。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和區世界宗教博物館展出的「遇見神佛9號−祈福漫畫特展《古往今來篇》」，由101位知名台、日漫畫家聯手推出117件作品，展期至10月18日，網友讚是偽出國看日本展覽的優選，人氣好評不斷。世界宗教博物館館長陳國寧表示，歡迎喜愛漫畫、或對神佛有興趣的民眾，即日起推出祈福漫畫特展門票買一送一優惠。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢，為此次展覽特別創作《龍山寺的聖杯》，深具台灣文化意涵，多次在個人臉書發文，推薦這檔特展是「神佛與漫畫的完美結合」。

▲漫畫家在祈福卡上寫祝福語，畫下獨一無二的漫畫圖騰。

擅長描繪水墨風格與台灣美食的漫畫家鄭硯允，也在臉書寫下，「何幸生處一方小小福地，能為海外廣袤人間祈福，神佛滿天，台日漫畫家各顯神通，止疫禳災，消厄息禍，願心正意善，世界清淨和平。」

策展人王彬全表示，特展分為「漫畫家筆下的佛世界」與「祈願．台灣」兩大展區。前者源自311東日本大地震重建援助而發起的第16屆漫畫巡迴展，包括：手塚治虫、赤塚不二夫、水木茂等，展出以神佛為主題的80幅作品，用以祈福與撫慰災民。加上從日本海運來台的立體模型、大型拍照佈景，及1部全新動畫，獨具特色，值得一看。

這次日本漫畫巡迴展，是首度與其他國家聯展，文化交流意味濃厚。在台灣漫畫作品方面，主題包括：動物保育、兩岸和平、陣頭、三太子、遶境、媽祖、擲筊等，宗教類別也涵括基督宗教、佛教、台灣民間信仰等，顯現台灣社會的自由與多元，與世界宗教博物館創辦人心道法師當初設立宗旨「尊重、包容、博愛」一致。

► 美麗最大的祕密