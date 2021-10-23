「當年婚宴最強飲料」第1名隱藏喝法超懷念！內行公認：唯一真神

▲古早流水席，飲料讓原PO好懷念。（圖／記者陳家祥攝）



網搜小組／劉維榛報導

吃喜宴絕對少不了飲料解膩，一名網友則驚呼，以往吃流水席都有數個橘紅色大桶子，裡面有各式飲料隨便大家拿，無奈現今這一場景已消失，取而代之的是壺裝柳橙汁，因此他列出9款超懷念的飲品，其中第一名屌打烏龍茶、麥仔茶與柳橙汁，且還有隱藏喝法，網友還公認「唯一真神！」

一名網友在PTT以「當年喜宴飲料最強是哪款」為標題表示，現在婚宴飲料大多換成壺裝飲料，「整桶分裝讓服務生去倒那種」，頓時原PO忽然懷念，10至20年前的婚宴，橘紅色水桶裡面放滿冰塊水，各式飲料任由大家拿，無奈這一味卻找不到了。

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對此，原PO列出幾款熟悉的飲料，並好奇拋問大家，「開喜婆婆甚至廣告直接就主打喜宴，當年哪款飲料最強，到現在還會想回味的？」

香吉士的柳橙汁

悅氏的茶系列

開喜烏龍茶

黑松汽水

黑松沙士

香吉士的芭樂汁

優鮮沛的蔓越莓汁

愛之味麥仔茶

芭芒柳果汁

▲現在宴會柳橙汁，都直接變成壺裝上桌！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，網友紛紛投票，其中以「芭樂汁」票數最高，尤其特調可說是隱藏喝法，「絕對是芭樂汁」、「芭樂汁現在外面要買還不好買」、「 柳橙跟芭樂、我都加在一起喝」、「芭樂汁唯一真神」、「綠洲芭樂汁無敵超好喝的啦」。

至於二、三名不相上下，「愛之味麥仔茶」、「開喜烏龍茶」也深受眾人喜愛。其他網友也力推，「金車冰淇淋汽水比麥根沙士還難找」、「維大力」、「梅子汁」、「咖啡色玻璃瓶的台啤」、「美粒果、黑松汽水」。

▼芭樂汁屌打其他飲料！（圖／翻攝PTT）

