手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」　他愣住：喝錯20年

▲女網友好奇大家喝飲料有沒有儀式感。（圖／記者許力方攝）



記者郭卉寧／綜合報導

炎炎夏日，許多人都喜歡來一杯清涼的飲料解渴，不過手搖杯的吸管應該插在哪裡才正確呢？近日，一名女網友指出，男友喝飲料會堅持把吸管插在邊邊，如果插錯就會很彆扭，令她感到很問號；而貼文發出後引起熱烈討論，甚至也有人解答吸管確實要「插旁邊」才對。

女網友在《Dcard》發文表示，自己喝飲料時，吸管都是隨便插，但男友卻非常堅持吸管一定要插在旁邊，否則就會感到很彆扭，一開始她沒把這件事放心上，直到有次幫對方插吸管時，不小心插到中間，「他就露出『妳為什麼不把吸管插邊邊』的那種表情，讓我覺得很好笑。」

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原PO接著說，「這算是一種喝飲料的儀式感吧？」然而，每個人的習慣跟儀式感都有所不同，雖然自己是怎麼樣都無所謂派，但她也不禁好奇，「大家喝飲料還有沒有其他儀式感呢？」

▼原PO指出，自己喝飲料時吸管都隨便插，但男友堅持要插邊邊。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光後引起廣大迴響，網友紛紛表達自己的習慣，「我都插中間 比較好喝，拿起來放到嘴巴剛剛好，插旁邊的話就感覺怪怪的」、「絕對要插中間啊，插邊邊很容易漏飲料，拿都要小心翼翼的，插中間比較科學」、「我一定要在中間，不然受不了，前幾年去國外玩買飲料店員都會很熱心幫插（吸管），每個都插旁邊，我真的會發瘋」。

不過，也有一派網友指出，其實吸管插旁邊才能喝得比較乾淨，「插邊邊料比較好吸出來」、「我也是插邊邊，料永遠不會卡在尷尬的地方吸不出來」、「男友也是堅持插邊邊，他說騎車掛在機車上，歪另一邊就不會漏出來」、「我有一次也是被教要插在邊邊，像是珍奶這種才能均勻吸到料跟奶茶，整個喝錯20年」。