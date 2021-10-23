朋友辦奢華婚宴「一桌3萬6」　過兩天秒來電：能不能借5000元

▲北部婚宴重視氣氛，菜色大多數普普。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「流水席vs.飯店」吃婚宴哪個好？一名人夫搖頭直呼，看到有新人為了3萬的喜宴而鬧翻，而自己身為過來人，認為北部菜色真的吃不飽，而南部同價位流水席不僅豐盛，賓客也各個吃到吐。文章曝光後，不少網友分享奇葩經歷，像是朋友辦了3萬6婚宴，隔兩天還借錢，讓人看了哭笑不得。

日前一名準新娘在爆料公社App抱怨，婚宴想辦在飯店，但未婚夫卻認為2萬多的流水席已很澎湃，讓她感到委屈，尤其看著同學婚宴一桌6萬的價碼，「我都沒要求了，傳出去我一桌辦到三萬的，能聽嗎？」

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對話圖中，只見準新娘激動開嗆「乾脆婚也別結了」、「不讀不回是怎樣？」貼文一出後，讓知名直播主連千毅看不下去，並力挺未婚夫一方，「娶到這款的，會衰小一輩子，如果沒有錢，不就要借錢來充場面，沒有必要讓自己搞的這麼難堪！」

▲未婚夫似乎被氣到不讀不回 。（圖／翻攝自爆料公社官網）



對此，一名人夫也在《爆廢公社公開版》好奇拋問「婚宴一桌6萬的菜色有人吃過嗎？」接著透露當年自己在北部辦婚宴，一桌3萬還算吃得飽，而回南部歸寧宴一桌同樣是3萬元，菜色根本屌打北部婚宴，「不只菜色豐富，而且每個人都飽到吐。」

該名人夫也嗤之以鼻直呼，「搞不懂堅持一桌6萬是怎樣？跟朋友炫耀嗎？如果遇到這種的，我就乾脆分了不要結！順便看清一個人的嘴臉。」

▲南部流水席吃到撐肚。（示意圖／記者陳俊宏攝）



底下網友熱議，直言太貴的婚宴場寧願不去，包太少還會被嫌棄，「我朋友去年辦一桌3萬6的，週二問我能不能借五千塊」、「基本上一桌6萬的婚宴，我不會去，紅包基本要6千起跳，沒包到6千還要被靠北不懂禮節，留下來自己花多開心」、「飯店6萬桌，有5萬在服務跟裝潢，只有一萬在餐桌上」、「上次去北部吃一間飯店的，一桌三萬難吃到哭」、「我結婚一桌54000元，晚上還吃泡麵」。

留言串中，一票網友都對流水席讚嘆不已，「南部流水席我吃過15000的，直接吃到吐」、「結婚時辦一桌七千的樣子，每桌至少兩隻龍蝦」、「還是喜歡流水席，下輩子我結婚流水席」、「部的流水席，龍膽石斑、大龍蝦、全鱉………霸氣又能讓人在現場吃到撐，還能多到讓人打包回家繼續吃，而且，杯觥交錯的氣氛非常熱鬧」、「南部流水席1萬多就很好了而且很飽，鮑魚干貝龍蝦，水果甜點都沒在客氣的」、「我結婚歸寧的時候我娘家流水席一桌八千，有螃蟹有生魚片，賓客吃的都開心啊」。