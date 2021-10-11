外送員秒懂！麥當勞「這一單」沒人要跑　狂喊划不來：會收負評

▲這一單麥當勞，讓不少外送員秒放棄。（圖／（左）記者姜國輝攝、（右）翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

不知道要吃什麼的時候，很多人會選麥當勞，叫外送的時候也是，但沒想到，其實外送員並不愛送麥當勞的單！就有外送員貼出一張照片，說他看到麥當勞取餐架上放了滿滿的餐點，似乎做好很久了，但卻沒有人要送的樣子，「如果各位遇到是硬著頭皮送嗎？」不少人看了也直呼這單很划不來，確實寧願不送。

這位外送員在臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》貼出照片，「剛麥當當取餐時看到的，應該好很久了但沒有人要送，如果各位遇到是硬著頭皮送嗎？」並強調這不是他的單，只是想問問其他人怎麼看。只見3層的架子上，第2層擺滿餐點，餐點有5大袋不說，光飲料就有9杯。

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▲原PO貼出照片，好奇問「如果各位遇到，是硬著頭皮送嗎？」（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文一出，果然馬上有外送員直呼，「我不喜歡吃負評」、「掰！我去吃飯休息囉」、「不要，這種點一堆不方便拿的客人偏偏都住五樓的」、「8杯小包杯格滿爆，2杯祈禱不要翻」、「我光看那些（杯），我就直接轉單」、「那整排都是同一單？如果是，直接拒單、掰掰！麥當當是最魯小的，尤其是杯蓋。」

至於為何不願意送，重點就在這9杯飲料，因為麥當勞的飲料蓋並非密封式的蓋子，而且店員只用一條膠帶黏貼加固杯蓋，可是沒有給杯架的情況，直接把飲料放進外送箱，還是很有可能在運送途中打翻，就有高機率收到客人負評。就有網友秒懂，「麥當勞的飲料真的很容易倒光光，那杯蓋，真的要跟外送員說聲辛苦了。」

還有人忍不住留言，「這個送去，就是客人不爽加負評」、「點這麼多還不買袋子的客人，當作外送員是孫悟空還是千手觀音呀」、「我沒小包，直接拒單，讓有大小包的勇者去送。」也有外送員表示，「請派單拆2單就夠了，分拆的外送員還能秒取不用收負評」、「拆單就好啦！還多一個人賺錢」、「拆單送就好呀！」