轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分

▲新娘要求要辦一桌至少3萬元起跳的喜宴。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一桌4萬你就唉唉叫不停，一直說太浪費！」有準新娘在爆料公社APP怒討拍，說她只是想要一桌3萬元以上的喜宴，但未婚夫認為2萬的就很好了，讓她超氣得開嗆「乾脆婚也別結了」、「不讀不回是怎樣？」貼文一出，網友一面倒挺男方，「妳快可以不用煩惱了，他等等就會答應妳的要求：不結婚了！」

這位準新娘貼出訊息截圖，只見她傳訊給未婚夫「你到底懂不懂行情？一桌不到3萬能看嗎？」隔了15分鐘左右，見男方沒回，就再傳「說話啊」、「要不然婚不用結了啦」。準新郎就回「要說什麼？」「兩萬多流水席的就非常好了，菜色也很多，我搞不懂妳在堅持什麼？」

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這話一出，女生忍不住暴怒，連環砲開轟「我說了！我家要辦在飯店！我周遭沒有人一桌低於三萬」、「我已經很退讓了，我大學同學的一桌六萬，我都沒要求了，傳出去我一桌辦到三萬的，能聽嗎？」「當初你爸自己誇口說喜宴錢你們家出」、「現在在那邊捨不得錢」、「要不要乾脆婚也別結了」、「你不挺我還在那邊出餿主意」。

▲女方瘋狂怒飆未婚夫。（圖／翻攝自爆料公社官網）

見到男友一開始還有已讀，後來就不讀了，女方也不禁怒嗆「現在不讀不回是怎樣？」並將圖PO出來，委屈解釋，「你們男方要怎麼辦、辦多少錢，不關我的事；但我娘家這邊的喜宴，我就是要在飯店」，因為她不想讓親戚朋友吃一桌3萬以下的宴席，流水席更讓她覺得丟臉。

準新娘直呼，她沒有要求對方辦頂級6萬，但一桌才4萬，男方就唉唉叫不停，一直說太浪費，「我家親朋好友才18桌，又不是上百桌。你連出個喜宴錢都這麼摳，那當初你爸提親時，就不要拍胸脯說喜宴錢你家全出！」

接著怒批男方家都只出一張嘴，話講得很好聽，「現在真的要叫你們出錢，從挑飯店選菜就開始計較，你知不知道到時候宴客親戚們一問，會有多丟臉？」最後直搖頭，「我真的開始懷疑我選錯人了！」

貼文一出，網友們都大翻白眼、力挺男方，「請個客要多高檔的啦？是要面子嗎？吃完還不是就拉出來了」、「一桌4萬，18桌也要72萬，飯店還要布置還要服務費，還要酒水，哇～你的18桌真的很便宜耶」、「放心！妳快可以不用煩惱了，他等等就會答應妳的要求：不結婚了」、「遇到妳這種我甘願不結」、「也太公主了吧！娶回來豈不是當神主牌供著。」