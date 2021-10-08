台南公布宴會廳娛樂場所開放指引　黃偉哲籲請民眾謹記防疫

▲台南市長黃哲公布宴會廳娛樂場所開放指引，並籲請民眾謹記防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，連續假期將至，大家趁此機會好好放鬆，但是該有的防疫措施仍不可少，到處走走的同時，也要遵守中央流行疫情指揮中心的指引，口罩隨時戴好，安全免煩惱。

經發局表示，根據中央流行疫情指揮中心指引，大型餐宴及婚宴進行適度開放，顧客除飲食之外應全程戴口罩，若有逐桌致意的需要，也建議戴上口罩保護自身及他人；可容留人數視各宴會廳樓地板面積而定，且須於入口處明確標示，實際入席人數也應造冊並存查一個月；另外，工作人員應6成以上完成第1劑疫苗施打且滿14天，每日進行體溫量測。

關於視聽歌唱場所（KTV）防疫指引，根據中央指引規範，業者經由申請制提送復業計畫申請表及切結書，經過市府審查後，始得恢復營業，工作人員同樣應6成以上完成第1劑疫苗施打且滿14天，嚴禁陪侍服務；顧客經由預約制或線上訂位方式入場，以便管控人數，除飲水及飲料時，歡唱時仍應全程佩戴口罩，也會要求業者勤換麥克風套，關於付款，也建議可經由電子支付方式進行。

針對休閒娛樂場所部分開放防疫指引，以預約制為原則，電子遊藝業必須1人1機，全程佩戴口罩，禁止飲食，業者需裝設監視器設備，必要時市府會進行查核，顧客離開後及時進行清消，間隔15分鐘後始開放下一組客人使用。