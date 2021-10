歐洲議會580:26通過「提昇台歐盟雙邊關係」　蔡英文：歷史性一刻

▲歐洲議會史上第一次高票通過「台歐盟政治關係暨合作」報告。(圖/翻攝蔡英文臉書)

實習記者張鈞量/台北報導

歐洲議會昨(21日)高票通過「台歐盟政治關係暨合作」報告,提升台歐政治關係。總統蔡英文22日表示,這是歐洲議會史上第一次針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件,具有非常重要的歷史意義「特別感謝所有支持台灣的歐洲議會議員」。

蔡英文透過臉書表示,這份報告建議歐盟視台灣為印太地區的關鍵夥伴及民主盟友,並且針對加強雙邊關係,提出30多項具體建議。其中,更呼籲歐盟執委會,應儘速啟動影響評估等程序,為台歐盟展開雙邊投資協定(BIA)談判做準備。

蔡英文強調,報告也建議「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan),以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。這是歐洲議會史上第一次針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件,具有非常重要的歷史意義,除了彰顯歐洲議會對台灣的高度重視,也對深化雙方關係有重大的幫助。

蔡英文表示,「我要特別感謝所有支持台灣的歐洲議會議員」,他們不僅公開為台灣發聲,奮力推動報告,不論受到任何壓力,在表決時依舊挺身支持台灣。歐盟是台灣重要的民主夥伴,此時此刻,國發會主委龔明鑫也正率團出訪中東歐,外交部長吳釗燮也將在月底訪問捷克和斯洛伐克。台灣會持續向世界展現善的力量,與更多民主夥伴深化合作,相信不久的將來,我們會看到更多努力的成果。