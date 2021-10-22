「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

▲國立成功大學110學年度增設「智慧半導體及永續製造學院」，22日上午邀集產官學界盛大揭牌，總統蔡英文等人出席揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學110學年度增設「智慧半導體及永續製造學院」，22日上午邀集產官學界盛大揭牌，總統蔡英文表示，今日是成大好事成雙的日子，同時還有成大老人醫院的動土典禮，成大也拔得頭籌，是目前教育部已經核定4所半導體學院中第一個揭牌的學校！

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2021半導體人才白皮書顯示，在2016至2020年畢業服役後的學碩博職場新鮮人投入半導體的總人數，成大高居所有大學之冠。

成大校長蘇慧貞表示，「藏行顯光，成就共好」是成大90年來堅守的核心價值。成大智慧半導體與永續製造學院在硬體環境上得天獨厚，同時也強調以人工智慧為骨幹，以高度能源敏感為思考，建構嶄新的學程內容，並邀請不同特性的夥伴學校，一起參與這個國家提供的創新平台，共同培育下世代跨領域人才。

總統蔡英文出席揭牌儀式時表示，今日是成大好事成雙的日子，同時還有成大老人醫院的動土典禮。而成大今日也拔得頭籌，是目前教育部已經核定4所半導體學院中第一個揭牌的學校！除了半導體產業，成大在人工智慧、循環經濟、國防科技方面，都有非常堅實的發展的基礎。期待成大可以和沙崙、台南、橋頭等科學園區相互連結，形成南台灣最重要的科技產業走廊，持續的帶動半導體產業的發展，以及整個大南方的創新跟永續發展。

成大智慧半導體及永續製造學院表示，成大擁有國內頂大企業合作數最多的豐沛產學資源，並掌握淨零碳排關鍵技術。藉由與企業共同辦學，加上成大電資學院、工學院、理學院等堅強師資，以及校內人工智慧、能源永續、智慧機械、智能製造、循環經濟、碳中和、奈米材料、量子電腦、大數據等跨領域研究量能，學生可選擇更具實務性質的研究主題，除了有不同系所教師共同指導外，更有企業專家擔任共同指導教授，增加與企業互動機會以利未來的生涯規劃，培養基礎前瞻技術能力。

成大智慧半導體及永續製造學院22日在自強校區啟端館前草皮舉辦揭牌儀式，未來學院行政空間及教室將規劃在啟端館，利於學生跨院系進行交流，自強校區科技大樓預計規劃為學生互動空間，南科台達大樓將規劃為研究空間，智慧半導體及永續製造學院充足且豐富的軟硬體資源，將能建立起完善的研究與學習環境，加速人才培育與創新價值創造。

近年半導體科技人才需求激增，多家國際大廠推出史上最大規模人才招募計畫。成大智慧半導體及永續製造學院與台積電、台達電、國巨、旺宏、日月光、華邦電、全訊、奇景光電、力積電、穩懋、中鋼、中石化、李長榮化工、中信造船、大亞電線電纜等15家頂尖企業合作，開設「晶片設計學位學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」等五大專業領域學位學程。第一屆碩博士甄試招生已於10月12日報名截止，約有178位報名甄試，目前進入審查階段，預計11月17日放榜。而碩士一般考試招生，則將於2022年2月19、20日進行。

成大智慧半導體及永續製造學院邀請美國UCLA王康隆院士任榮譽院長、蘇炎坤講座教授榮任學院院長。攜手一流產業創新培育高階半導體及永續製造人才，成大智慧半導體及永續製造學院課程設計融入人工智慧與大數據、環境氣候永續與智能製造，也結合政府大力推動的5+2產業創新計畫及國際再生能源總署（IRENA）政策推動再生能源、循環經濟及碳中和政策等。

成大在全世界關注的循環永續發展上，發展碳捕集與再利用技術，促進碳循環經濟，並實現淨零碳放已充分掌握重要關鍵技術，將為國家因應國際淨零挑戰做出最大貢獻。其中，日前建置全台首座碳捕獲與烷類轉換再利用的負碳排技術示範工廠，開創產學淨零合作先河，已與國內石化、鋼鐵、廢棄物處理等龍頭企業有具體規劃合作。環境永續上，整合傳統生物處理技術與新穎分子生物技術，積極協助高科技產業解決廢水處理問題。能源創新上，同時與中鋼公司合作，以成大為研發基地，組成創新的氫能冶煉技術國家隊，發展零碳冶煉關鍵技術。

因應產業日益複雜及準備未來更前瞻的技術開發，成大智慧半導體及永續製造學院各學程也導入大數據與人工智慧的基礎課程，全方面培育產業未來前瞻技術導向的高階人才。期盼學生能具備分析、設計、整合及研究創新的專業能力，奠基學術研究及投入業界工作的基礎。

王康隆榮譽院長為成大電機系校友，現為美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授，是國際知名半導體學者，2017年率領研究團隊發現馬約拉納粒子，解開困擾學界長達80年的謎團，是推動下一世代拓樸量子電腦發展之重要推手。

蘇炎坤院長為成大電機系校友，曾任崑山科技大學校長、成大電機系名譽講座教授，多年來從事化合物半導體光電元件相關研究，是台灣最早從事該領域研究的先驅之一。所開發的高效率LED散熱基板封裝技術，對國內LED產業以及液晶面板背光源產業貢獻不勝枚舉。

10月22日出席揭牌儀式貴賓眾星雲集，包括教育部政務次長劉孟奇、經濟部常務次長林全能、高教司司長朱俊彰、工業局局長呂正華、國研院院長吳光鐘、南科局長蘇振綱、台南市副市長戴謙等，以及企業界代表力積電董事長黃崇仁、奇景董事長吳炳昇、台積電處長張孟凡、中鋼董事長翁朝棟、日月光執行長吳田玉、國巨執行長王淡如、台達電總經理劉佳容、華邦新唐董事長蘇源茂、李長榮董事長洪再興、大亞董事長沈尚弘、中石化副總經理蔡珈緯、穩懋半導體董事長陳進財、中信造船董事方銘川等共70多人共襄盛舉。