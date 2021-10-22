走私154喵星人害慘死爆公憤！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判

▲走私154隻喵星人慘害被銷毀，檢察官對9人提起公訴 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

走私154隻品種貓，結果慘害喵星人被銷毀，這起案件造成社會輿論重視，而現在涉嫌走私的9個人全被檢察官依照懲治走私條例第12條、第2條第1項自大陸地區私運管制物品進口罪嫌，依法提起公訴，同時將還在收押當中的鄭姓、林姓以、張姓以及郭姓等主嫌等人移審法院。

檢方的起訴書當中就查明了，鄭姓主嫌為一家國際漁業有限公司的實際負責人，林姓主嫌是在高雄市燕巢區經營寵物繁殖場，在今年6月期間鄭姓跟林姓兩名主嫌討論承租漁船事宜，同時也跟張姓主嫌以及郭姓主嫌等人，配合一名在大陸地區的人共同基於私運進口管制物品之犯意聯絡。

他們也找來臺灣籍「順發886號」漁船，以每月租金15萬元之代價，向不知情之江姓船主承租上開漁船，另一方面也聘林姓船長以及高姓輪機長共同討論漁船作業事宜，檢察官也發現為了這趟走私，他們還把密艙改裝成適合運送活體動物，像是艙口以木板、螺絲封閉，密艙內空間狹隘也安裝全新空調。

▲密艙隱密、出口狹窄，僅容一個貓籠通過 。（圖／記者吳奕靖攝）

這批人在今年8月14日由林姓船駕駛順發886號漁船至基隆市正濱漁港購買一批魚貨，搬到船上當掩護後，把船開往了澎湖花嶼西側外海等候接駁走私品種貓之船隻，從來自大陸地區之船隻會合後，接駁品種貓共154隻，其中包括俄羅斯藍貓13隻、布偶貓30隻、波斯貓38隻、美國短毛貓33隻、英國短毛貓26隻、曼赤肯貓11隻、緬因貓3隻，分別裝在62個貓籠，他們把品種貓藏放在漁船之密艙，並以木板、螺絲鎖死入口，返回安平港，不過就在8月19日下午兩點左右，被海巡人員在安平港外海7浬處查獲。

檢察官認為被告等人不思以正當途徑獲利，竟私運進口來自大陸地區之未檢疫品種貓，且數量達154隻，完稅價格為196萬2363元，恐造成國內防疫破口而危害動物安全，且對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，實不足取，建請法院從重量刑。

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