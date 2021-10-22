快訊／斯洛伐克邀請！吳釗燮下周訪歐　曝未來會有歐洲訪客來台

▲外交部長吳釗燮（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台歐關係深化，外交部長吳釗燮應斯洛伐克智庫「全球安全論壇」邀請，預計26日在台灣論壇發表專題演說，隨後將前往捷克拜訪並出席研討會。對此，外交部長吳釗燮22日在立法院備詢時說，台歐交往的新時代已經到來，預告未來將有歐洲訪客訪台。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌進行預算總質詢，民進黨立委莊瑞雄會中關注，近期美國、歐洲議會都表達對台灣支持；蘇貞昌說，很感謝全台灣人民共同努力讓世界重視台灣，尤其外交部也努力打拼，過去他國不太了解台灣的情形，但透過外交部努力，讓台灣與各國密切往來，例如捷克參議院議長韋德齊訪台發表演說稱「我是台灣人」，現在國發會主委龔明鑫也率團訪歐。

吳釗燮則說，台灣與美國、歐洲的交流對話不斷提升當中，現在是台歐交往的「新時代」，他下個月將赴歐訪問，之後也會有歐洲訪客到台灣來，是過去很難想像的，讓國人看到台歐關係進展，這奠基於台灣與歐洲同時發展民主，也珍惜民主人權理念，台灣在國際上良善力量更被國際看見。

莊瑞雄追問，未來是否可能發展台美之間的軍演？國防部長邱國正說，原則上國軍期望自己的國家自己救，對於任何國家對我國建軍備戰、國防有利，都樂見其成，「這是個良機」，不過平常台美之間有各種會議都可以提出，不僅限現在。