▲總統府發言人張惇涵。(資料照/記者陳家祥攝)



記者蔡文鈴/綜合報導

美國總統拜登日前受訪時明確表態,台灣若遭受中國攻擊會協助防衛,表示「我們對此有承諾」。對此,總統府發言人張惇涵今(22)日表示,我們有注意到拜登總統的相關談話。從拜登總統上任以來,美國政府便持續以實際行動,展現對台灣堅若磐石的支持。

張惇涵強調,台灣的立場也始終如一,就是「遇到壓力不屈服,得到支持不冒進」。台灣會展現堅定的自我防衛決心,並持續與理念相近的國家,共同為台海及印太區域和平穩定貢獻良善力量。

拜登21日登上CNN新聞節目「市民大會」(Town hall),接受市民提問。期間被問及,台灣若遭到中國攻擊,美方是否會防衛台灣,他給出肯定回答「會」(Yes),「我們對此有承諾」(We have a commitment to do that)。