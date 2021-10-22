超諷刺！蔡英文宣揚婦幼安全　攝影助理拐少女「梯間2度嚐禁果」

▲總統蔡英文。（圖／資料照）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

總統蔡英文2019年11月前往高雄展覽館出席「第四屆世界婦女庇護安置大會」，會中致詞時，蔡英文強調台灣將致力落實兩性平權、保護婦女免於暴力威脅；不料會議進行到第3天，卻爆出大會委託的陳姓攝影助理於場館中性侵未成年少女。全案起訴後，高雄地院依妨害性自主罪判陳男有期徒刑4個月，全案可上訴。

「第四屆世界婦女庇護安置大會」是保護和預防婦女暴力最大規模、也是最全面的全球會議，第四屆會議由全球安置網絡及勵馨基金會共同主辦，於2019年11月5日至8日在高雄展覽館舉行，會中匯集來自120個國家、1500位代表，針對如何強化婦女庇護所與終結婦女暴力進行研討交流；總統蔡英文、衛福部長陳時中當時也南下與會，蔡英文還在開幕當天致詞，表示台灣將致力落實性別平權。

但諷刺的是，當會議進行到第3天時，大會委託的陳姓攝影助理竟涉嫌在展覽館梯間性侵未成年少女；警方調查，陳男在會中截是一名未成年女志工，雙方互加為Line好友，並由陳男傳訊邀約少女到梯間，2人兩度發生性關係，事後少女家長得知氣炸，立刻報警提告。

陳男出庭時坦承對少女的傾慕之情，並承認2人確實偷嚐禁果。高雄地院法官審酌，陳男明知少女未成年，心智未臻成熟，未滿足自身慾望，不顧少女身心發展，且事後也未達成和解或取得原諒，但考量少女並無提告意願，最後依妨害性自主罪判刑4月，全案可上訴。