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雲林麥寮鄉人口快速成長　增建幼兒園家長減壓

▲麥寮鄉公所考量鄉內公私立幼兒園收托數量不足，規劃增設麥寮鄉第二所幼兒園-崙南分園，今日於工程預定地舉辦「雲林縣麥寮鄉立幼兒園崙南分園開工動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉公所考量鄉內公私立幼兒園收托數量不足，規劃增設麥寮鄉第二所幼兒園-崙南分園，今日於工程預定地舉辦「雲林縣麥寮鄉立幼兒園崙南分園開工動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉幾年人口快速成長，麥寮鄉公所考量鄉內公私立幼兒園收托數量不足，造成2-6歲幼兒沒有學校就讀窘境，規劃增設麥寮鄉第二所幼兒園-崙南分園，建築總面積約470坪，今(22)日於工程預定地舉辦「雲林縣麥寮鄉立幼兒園崙南分園開工動土典禮」，由鄉長蔡長昆擔任主典官。

麥寮鄉第二所幼兒園崙南分園，工程總經費計新台幣7千170萬元，由國教署補助經費計新台幣5千385萬4仟元，其餘款項由麥寮鄉公所自籌，並於今年9月14日完成工程發包，完建後將可提供152名幼兒教保服務，佈置充足完善的教育環境，讓孩子適性發展，快樂學習成長。

麥寮鄉長蔡長昆表示，感謝國教署、雲林縣政府、地方代表賢達等全力支持協助，促成此案能夠順利完成工程發包，工程施工期約450天，完成後可成為鄉民期盼已久的學前教育場域，進而改善2-6歲幼兒就學需求，降低父母的托育壓力，讓家長能安心就業，提升生育率，共同創造一個快樂學習的優質環境，為我們的下一代開創充滿愛與關懷的幸福園地。

▲麥寮鄉公所考量鄉內公私立幼兒園收托數量不足，規劃增設麥寮鄉第二所幼兒園-崙南分園，今日於工程預定地舉辦「雲林縣麥寮鄉立幼兒園崙南分園開工動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉第二所幼兒園-崙南分園，建築總面積約470坪，今日舉辦開工動土典禮，由鄉長蔡長昆擔任主典官。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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