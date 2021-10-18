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全台人口最少！台東發人囗紅利　生育補助第一胎調升至3萬元

▲台東縣長饒慶鈴宣布自明年起生育補助第一胎，由原本的1萬元大幅調升至3萬元，成為全國補助最多的縣市之一。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴宣布自明年起生育補助第一胎，由原本的1萬元大幅調升至3萬元，成為全國補助最多的縣市之一。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「人口是一切紅利的基礎」，台東縣政府為鼓勵生育，減輕新生兒家庭經濟負擔，18日辦理「生育補助 溫馨再加碼」記者會，縣長饒慶鈴宣布自明年1月起調高生育補助費用，第一胎生育補助由原本的1萬元大幅調升至3萬元，成為全國補助最多的縣市之一。

少子化日益嚴重，台東縣總人口數近10年間減少了13029人，至去年出生人口數僅剩1364人，今年預計低於1300人，為鼓勵生育，明年第一胎生育補助將加碼至3萬元，第二胎以上也將補助至3萬6千元，期待給予新手父母親友善安心生養環境，台東的孩子們能越來越多。

饒慶鈴強調，由於縣府近年開源節流有成、財政維持績優，達到15年來負債最低，且考量台東生育補助第一胎僅1萬元，因此依據目前現有資料，參考全國最高的澎湖縣、桃園市及彰化縣，台東將比照辦理，於明年1月起調高首胎生育補助至3萬元，雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助也由1萬5千元提高至3萬6千元。希望由出生開始、坐月子餐到育兒指導，建構安心懷孕，願生能養的友善環境，期望減輕育兒家庭的負擔，並對提升台東出生人口有所助益。

▲台東縣長饒慶鈴宣布自明年起生育補助第一胎，由原本的1萬元大幅調升至3萬元，成為全國補助最多的縣市之一。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴頒贈育兒指導員感謝狀。

現場也由饒慶鈴頒贈育兒指導員感謝狀，表揚育兒指導員們過去以來的辛苦，感謝他們成為全縣新手父母堅強可靠的後盾，其中受表揚育兒指導員中亦有男性育兒指導員、及來自馬來西亞與印尼華人，盼藉由不同性別及不同國籍的育兒指導員，未來也能提供更友善多元的生養環境。

為解決少子化問題，饒慶鈴自上任以來積極建置完善生養育規劃，關懷產婦媽媽們的辛勞，去年開辦免費育兒指導到宅服務，服務382位媽媽共3841小時，今年至9月止服務318位媽媽共2359小時；今年更額外為低收中低收等弱勢產婦提供免費住院月子餐，減緩新生兒家庭的負擔。

此外，台東也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1:5降載至1:4，更推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致。
 

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