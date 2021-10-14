公私協力齊心防疫　民間捐贈防疫噴霧機50組予台南幼兒園

▲燦星國際旅行社股份有限公司及大立生醫股份有限公司，主動捐贈防疫噴霧機50組予台南市幼兒園，黃偉哲市長頒發感謝狀，表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市長黃偉哲公私協力，共同防疫的理念，燦星國際旅行社股份有限公司及大立生醫股份有限公司，主動捐贈防疫噴霧機50組予台南市幼兒園，增強防疫量能，市府14日下午舉辦捐贈記者會，並由黃偉哲市長頒發感謝狀，表達感謝並肯定其善心義舉。

台南市長黃偉哲表示，特別感謝燦星國際旅行社股份有限公司及大立生醫股份有限公司，慷慨捐贈，本著取之於社會用之於社會的精神做公益，給予奧援，讓防疫工作又增添新生力軍，他們捐輸的防疫噴霧機非常好用，可以個人隨身，或放在出入口的地方，讓進出的人噴一下，而且最重要的是噴霧不傷皮膚，不會噴了以後渾身不舒服，台南市會妥善運用這批防疫物資，做好COVID-19的的清消工作，相信對於南市的防疫、守護學童的健康將大有助益。

黃偉哲說，目前國內新冠肺炎疫情趨於穩定，但防疫鬆綁不鬆懈，台南市已配合教育部及中央流行疫情指揮中心規劃，完成高級中等以下學校教職員工及12-17歲學生COVID-19肺炎疫苗接種事宜，提升師生健康保護力，並持續以「阻絕傳染風險於校園之外」的理念，充實各項防疫物資及訂定校園防疫措施。

教育局長鄭新輝說，教育局及所有學校(園)秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則進行各項防疫工作，嚴守量體溫、勤洗手、戴口罩，生病不到校之原則，極力阻絕傳染風險於校園之外，確保每一位師生健康安全，也積極整備相關防疫物資，讓學校有充足的需用品支應，整體校園防疫成效深獲各界肯定。

這次的捐贈物資將配送至台南市的幼兒園，輔助園所防疫工作，提升園所防疫能量，一起為全體幼童的健康努力，南市府也提醒各位家長、老師，落實肥皂勤洗手「濕搓沖捧擦」才能確實隔絕病毒，幫助學童預防腸病毒與各項疾病。