斗南人今天一直問「誰沒來上班」　業者曝5.9億威力彩幸運得主

▲斗南公益彩券行今日一早放炮賀喜，也讓左鄰右舍與地方知道我們斗南鎮開出威力彩頭彩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券昨日晚間開出110000084期威力彩，第一區獎號由小到大依序為11、12、14、22、33、35第二區02，終結16連槓，獎落雲林縣斗南鎮中山路15號1樓「斗南公益彩券行」，5.96億一注獨得，業者深夜10點多接獲台彩公司通知，今（22）日斗南民眾打招呼紛紛笑問「是你嗎？」「看誰沒來上班」。

斗南公益彩券行洪姓業者表示，昨晚結束營業便關店回家休息，大約近10點時接獲台彩公司致電通知，當時嚇一大跳還不敢相信，本來與家人買了一串鞭炮要燃放，後來覺得時間太晚把打擾鄰居作罷，今日一早才放炮賀喜，也讓左鄰右舍與地方知道我們斗南鎮開出威力彩頭彩。

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▲台彩昨日晚間開出110000084期威力彩，終結16連槓，獎落雲林縣斗南鎮中山路15號1樓「斗南公益彩券行」，業者歡喜貼紅榜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



業者說，這是雲林第一次開出一注獨得的威力彩頭獎，因店址位於火車站前方，平時人潮熙來攘往，除了少數熟客大多是外來客居多，因此可能是外地人，也提醒有來過店裡買彩券的鄉親趕快拿出來兌獎，目前尚未有人送紅包來說中頭彩，對中獎者是否送紅包也是順其自然沒有特別期待。

斗南開出頭彩消息成為地方熱議話題，不少人見面打招呼都笑問「是不是你？」（中頭彩），住在彩券行附近民眾更是接獲許多友人電話詢問是不是頭彩得主，連在火車站前排班的計程師司機也笑說，今天要來看看誰沒來排班，有可能就是中頭彩，而彩券行從早上開店也來了許多彩迷特地光顧。

▲斗南公益彩券業者說，這是雲林第一次開出一注獨得的威力彩頭獎，店址位於火車站前方，平時人潮熙來攘往，除了少數熟客大多是外來客居多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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