女子短裙黑絲校門擺拍接小孩　佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

記者魏有德／綜合報導

陸網12日瘋傳一段影片，影片中，一名身材姣好的女子撐著雨傘、穿著黑絲短裙，背著小孩書包站在幼兒園校門口等待學生放學，過程中還數度單膝跪地整理書包，露出白皙大腿。有家長直擊表示，該女子和四五位攝影師在門口擺拍一下午，後來在家長們勸說下才離開。外界質疑，這是某些網紅在佛媛、病媛消失後以「幼兒媛」的形式重生。

▲杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝掌聞視訊）

《極目新聞》報導，有小紅書博主（部落客）朱女士（化名）發布圖文，今天去接娃，看到一個人穿得賊清涼，在接娃的隊伍中，搔首弄姿拍短視頻（短影音），「如果這樣的人放到街上或者健身房，我會抱著欣賞的態度去看，但你在幼兒園接娃人群里這樣就覺得很不合時宜。」

朱女士文內還補充說明，這名女子並沒有要接的孩子，該女子拍攝的抖音文案是接小侄子，但她在那拍了幾個小時，換了好幾套衣服，並沒有看到她帶孩子走。

▲家長爆料，這名女子並非真的接小孩，只是利用幼兒園場景擺拍。（圖／翻攝微博）

朱女士表示，她下午3點多去接孩子時，看到圖片中女子，附近有四五個工作人員正在幫她拍攝視頻，據幼兒園保安說，之前該女子及團隊已在此拍攝好幾個小時，後來有家長提出，這裡不適合拍照，勸其離開，該女子及其團隊才離開。

朱女士強調，該女子及其團隊離開時，並未接到孩子，「一般接孩子，都是孩子從學校背書包出來交給家長，而該女子提前就背著書包，且標籤都沒拆掉，完全是為擺拍畫面。」

▲女子在擺拍過程中還換了多套衣服。（圖／翻攝微博）

據了解，這名女子在抖音帳號上擁有近40萬粉絲，疑似受到媒體曝光後帶來輿論壓力，該帳號內容目前已全數清空，暫時關閉。

對此，不少網友認為，「穿衣自由不應有太多有色標籤」；「對比周圍的穿著，不覺得冷嗎？」；「年輕的母親愛美，穿著清涼沒什麼吧」；「別不斷造詞污名化媛這個字了」；「一看就是擺拍」；「女子愛怎麼穿衣沒什麼，刻意炒作就不應該了」。