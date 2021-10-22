全運會雲林奪7金5銀10銅　打破32年女子跳高紀錄

▲全國運動會雲林縣運動員在女子競走賽20公里，黃冠綾以1小時43分19秒得到金牌。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國運動會昨（22）日在新北市舉行閉幕典禮，雲林縣代表隊此次一共獲得7金5銀10銅的成績，雲林縣政府指出，其中田徑類共獲得6金3銀1銅的佳績，代表縣內在田徑項目的基層札根計畫得到成效，未來也將繼續朝向基層運動札根的計畫前進，將擇期為雲林的優秀選手與教練們，辦理表揚大會。

全國運動會雲林縣運動員在女子競走賽，黃冠綾以1小時43分19秒得到金牌，這是她全運會的第一金；田徑賽場上最大的亮點為女子跳高的李晴晴，她以1公尺90打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，而這項成績更是此屆全國運動會最大的焦點，更是雲林之光。

▲張秝榕、張秝羚、林美秀、余思屏四大天后組成的女子1600公尺接力，順利摘金，同時也連霸成功。（圖／雲林縣政府提供）

由張秝榕、張秝羚、林美秀、余思屏四大天后組成的女子1600公尺接力，順利摘金，同時也連霸成功，上屆桃園全運會，加上楊睿萱，就已經是此項的后冠了，今年睿萱前往美國深造，由林美秀順利接棒成功。她們四天也同時都是縣內自己培養的全中運選手，可謂是「雲林製作的金牌選手」。

另外林美秀在女子組田徑400公尺跨欄、余思屏的女子組田徑200公尺、以及林祐賢在男子羽球單打、張騰仁在男子跳高也都是第二名銀牌的佳績。羽球男子組團隊和賴祐群男子軟網單打賽、鄭竹玲的女子軟網單打、蕭育凱在男子武術散手70公斤級與李芳至、李芳任兄弟檔的男子羽球雙打都有銅牌的進帳。

▲林祐賢在男子羽球單打奪銀。（圖／雲林縣政府提供）





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