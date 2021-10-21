顏寬恒碩論談「黑道藉選舉漂白身份」　她諷：誠實陳述地方亂象

▲國民黨前立委顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，以志工身份加入刪Q的國民黨前立委顏寬恒動向備受關注。行政院促進轉型正義委員會前副研究員吳佩蓉21日透過臉書分享顏寬恒2010年發表的碩士輪文，內容直指「黑道份子常藉由參與鄉鎮市長或民代的選舉漂白身分」、「地方派系與黑金轉戰縣或立委選舉」，她諷刺說，這是史上最中肯的碩論，如果顏寬恒回到過去，是否可能重新修整論文？「他非常勇敢、誠實地陳述地方自治呈現的亂象，值得大加讚許。」

吳佩蓉今天透過臉書貼出顏寬恒當年在中華大學攻讀行政管理學系研究所的碩士論文內容，該篇論文題目為「鄉鎮市地方自治團體存廢之研究——以台中縣市合併升格後為例」，透過台中縣、市合併升格案例，討論是否應該將鄉鎮市改制為區，廢除原本自治團體的地位，並透過電話調查民眾意見，最後拋出中央政府應重視地方民眾支持區長民選的聲音，及早推動區長直選與成立區級議會等建議。

根據該碩論，顏寬恒在闡述「鄉鎮市地方自治團體存廢理由」段落談及，贊成改制為官派的理由包括排除黑金與派系政治、改善惡質選風等，「目前鄉鎮市級的選舉充斥暴力與金權，尤其地方政治派系生態複雜與選舉風氣已嚴重影響政治之發展，⋯⋯黑道份子常藉由參與鄉鎮市長或民代的選舉漂白身分，躋身政壇，進行對鄉鎮市預算，工程承包的分贓。因此，唯有停止鄉鎮市公職選舉和自治，方能遏止惡質化的地方自治。」

據該碩論，反對鄉鎮市長改官派的理由則是：「會使原本為鄉鎮市級之政治勢力可能轉而投入縣市級之選戰，⋯⋯可能促成地方派系與黑金轉戰縣或立委選舉，其影響甚大。」

對此，吳佩蓉引述樂團五月天名曲「時光機」歌詞諷刺說，顏寬恒如果有機會回到過去，有沒有可能是把論文重新再修整一次；其論文內容真是一針見血，論者擔心選舉的頻率雖因合併或改為官派而減少，不過，恐因司法不彰，導致金錢及暴力的介入選舉和政治過程中所衍生的派系、黑道及財團掛勾問題難以消除。

吳佩蓉說，不知道顏寬恒在寫作時是否感到困頓或心有戚戚焉？他非常勇敢、誠實地陳述地方自治呈現的亂象，值得大加讚許，如果時光機帶著他，邊吃誠實豆沙包邊回到過去的研究生涯，這些段落該刪該留？可能只有他自己心裡明白了。