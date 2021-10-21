逾500台美人力挺陳柏惟　連署支持「心疼更擔心台灣安全」

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票倒數，全美台灣同鄉會同鄉力挺陳柏惟後援會近期發起「北美台灣人站出來，反惡罷」連署活動，短短3天收到超過500多位台美人具名連署。後援會表示，台美人心疼陳柏惟，更擔心台灣安危，呼籲台中第二選區選民再一次為台灣守護民主，出門投下反對票，打敗「中國＋國民黨＋地方勢力」的3惡霸，保住台灣基進黨唯一一席。

後援會表示，這次連署有超過500多位來自北美各地鄉親熱烈連署，包括德州休士頓、加州、華府、亞特蘭大、紐約州、紐澤西、芝加哥等遍布全美各州及加拿大的鄉親都響應，留言給柏維及團隊打氣和鼓勵。

後援會表示，有連署鄉親留言說，「萬分感謝陳立委不畏強權，為海線大烏龍地區費盡心力的服務精神和在國防方面捍衛台灣的作為」、「你的每一粒的汗水，代表每一位留在海外渴望一個堅持自由民主的故鄉台灣」等語。

後援會表示，海外台灣人所能做的就是竭盡所能地鼓勵與拜託「台中二選區選民」為台灣人做一件事，就是力保陳柏惟，並指陳柏惟近期展開100小時苦行拜票，「500多位北美的鄉親站出來將心中的難過、不捨台灣囡仔被霸凌的心情，用具名連署，懇請中二選民站出來投下不同意票」。