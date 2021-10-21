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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

特定IP攻擊陳柏惟！他揪出來源在中山大學　校方回應了

記者許宥孺／高雄報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，民進黨立委蔡易餘爆料，PTT上有特定IP造謠抹黑陳柏惟，根據電信紀錄，IP來源是在中山大學翠亨宿舍。對此，校方表示，初步發現疑似資安漏洞分享器，後續全力配合檢警調查。

▲網傳民進黨犧牲黃國書救3Q，陳柏惟駁斥「邏輯不通」。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委陳柏惟罷免案倒數。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委蔡易餘大讚振興卷發放方式。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲立委蔡易餘揪出有特定IP攻擊陳柏惟。（資料圖／蔡易餘辦公室提供）

蔡易餘指出，現在的罷免訊息都充斥著謊話與謠言，從0提案、三毒立委、陳柏惟要讓美豬進校園、擋國際疫苗，到陳柏惟去中國考取體育主播、財產暴增及錄用三等親當公費助理等，都是不實抹黑的情形。

蔡易餘說，他在PTT上發現一個很奇妙的事情，有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號在攻擊陳柏惟，散播不實消息，而這幾組IP來源就是中山大學翠亨宿舍，「這會是一個刪Q公民團體有辦法可以處理的嗎？還是其實這些操作後面都是政黨成為幕後的指揮？」

▲▼ 國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

中山大學21日發布聲明表示，有關網路帳號疑似遭盜用案，目前刑事局已接受蔡委員報案，請檢察官偵辦並調查帳號盜用路徑。本校下午已前往宿舍查找可能發生資安事件的電腦設備，初步發現疑似資安漏洞的分享器，後續將進一步釐清並全力配合檢警調查。

校方也補充，分享器是學生自行在網路上加裝要share給自己的手機的網路。

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