國民黨罷免陳柏惟背後3大盤算曝　藍議員認證刪Q師出無名

▲陳柏惟民主苦行之路，下午走進沙鹿，並媒合業者捐贈慈善團體物資。（資料照／記者鄧木卿攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨積極推動罷免台灣基進黨立委陳柏惟，被國民黨籍台南市議員蔡育輝認為「師出無名」。對此，綠營方面，也曝光藍營推動罷免其實攸關黨主席朱立倫、前主席江啟臣、地方「黑派」勢力顏家的背後目的。

針對陳柏惟的罷免案，國民黨台南市議會黨團副書記長蔡育輝自己也評估，這次罷免案應該是不會過，他認為，國民黨根本「師出無名」。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨上下拼命造謠、抹黑，這是全黨總動員，惡鬥國會最小黨。

對於國民黨為何積極推動陳柏惟的罷免案，在台中服務近10年的前台中新聞局長卓冠廷就分析，這攸關史上最低得票主席朱立倫上任以來的第一戰，他要在黨內立威；而前主席江啟臣吞下敗仗後，回到台中家鄉，他也要鞏固自己「紅派」的勢力，保住下一次選舉，自己的立委席次。

此外，卓冠廷也點出，本次罷免案對於台中「顏家」而言，其實代表了「黑派」的生死存亡戰」，在「黑派」勢力持續在台中萎縮之下，本次罷免戰役，攸關未來國民黨能法再把台中回歸成黑派、紅派共治的局面。

對此，在朱立倫上任首戰方面，綠營人士分析，事實上朱立倫本來就是國民黨史上得票最低的黨主席，罷免案只攸關其對內部的威望，而對整體台灣人民來說，他所領導的國民黨並不被台灣人民所接受，他的回鍋也難挽救國民黨，未來國民黨路線是否調整，才是他們茶壺裡的風暴，罷免案通過與否，其實也不足掛齒。

在台中「紅派少主」江啟臣方面，綠營人士分析，這場罷免案，攸關他的政治生命，所以在他確定丟掉黨魁之後，第一時間就宣布投入陳柏惟罷免行動，足以證明陳柏惟罷免案的成功與否，攸關到他政治影響力的消長。該人士指出，江啟臣如果未能幫助國民黨、黑派成功罷免陳柏惟，進一步可能影響到他是否能保住個人在台中的立委席次。

至於「黑派」方面，綠營人士說，事實上在2020年大選後，本來握有一席立委席次的黑派，大意失荊州讓顏寬恒落敗，而「紅派」卻增長為兩席，握有楊瓊瓔、江啟臣，兩派勢力失衡下，若這一仗再沒攻下來，黑派勢必面臨萎縮的危機。

綠營人士分析，本次陳柏惟的罷免案，無疑攸關顏家政治生命是否能夠延續，如果沒有通過，直接證明黑派勢力萎縮的事實，倘若成功過關，那則顯示黑派至少尚存一口氣。

總體而言，綠營人士指出，陳柏惟的罷免案，藍營已經有人認證是「師出無名」，而背後則攸關三大勢力的真正目的，包括：第一，朱立倫的第一戰，攸關其在黨內的顏面；第二，是江啟臣敗北回鄉，鞏固自身勢力的時刻；第三，就是黑派如何避免繼續萎縮的危機。