疫期出國須備國際接種證明　南投2家醫院提供申請

▲接種單位開立之「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱黃卡）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全球新冠疫情衍生民眾出國申請疫苗接種證明文件的需求，南投縣府衛生局長陳南松表示，南投旅遊醫學合約醫院有部立南投醫院及埔里基督教醫院2家，如欲申請「國際預防接種證明書」，可攜帶健保卡、護照（或影本）及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」前往2家醫院門診，由醫師查詢及確認我國「全國性預防接種資訊管理系統」紀錄後開立。

縣府衛生局指出，「國際預防接種證明書」為參照世界衛生組織（WHO）規定及證明書格式制定，衛福部疾管署已委託國內32家旅遊醫學合約醫院受理民眾申請開立該證明書，且需加蓋授權戳章始為有效文件。

▲南投縣有2家合約院所提供民眾申請「國際預防接種證明書」（俗稱黃皮書）。（圖／南投縣政府提供）

衛生局建議民眾可採下列3種方式申請證明文件，以取得「國際預防接種證明書」：一、由接種單位開立之「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱黃卡），填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名；二、由醫院開立之英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）；三、前往國內旅遊醫學合約醫院，將COVID-19疫苗接種紀錄登載於「國際預防接種證明書」（俗稱黃皮書）。

有關全國32家旅遊醫學合約醫院名單，可至衛生福利部疾病管制署網頁（https://www.cdc.gov.tw）「國際旅遊與健康」項下查詢。



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