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在地慢食受肯定！台東慢食節獲國際金獎　11／2全球連線受獎

▲▼推廣長達9年的「台東慢食節」今年榮獲日本優良設計獎金獎殊榮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼推廣長達9年的「台東慢食節」今年榮獲日本優良設計獎金獎殊榮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

素有東方設計奧斯卡之稱的日本優良設計獎（Good Design Award）21日公布2021年得獎名單，台東縣政府以「台東慢食節」獲獎，除了拿下獲獎率不到 2 %的百佳獎，評審團並以「運用多數人都能享受的飲食成為學習的場域」為評語給予肯定，更從中獲選為前20名，摘下「優良設計金獎 」殊榮。線上頒獎典禮將於11月2日於日本東京舉行，台東縣政府將與全球獲獎者同步連線領獎。

▲▼推廣長達9年的「台東慢食節」今年榮獲日本優良設計獎金獎殊榮。（圖／台東縣政府提供，下同）

日本優良設計獎（Good Design Award）與德國紅點、iF 設計獎齊名，是全球企業和團體爭相參賽的國際大獎，有「東方設計奧斯卡」美譽，評鑑的重要精神是「為人們帶來更富足的生活」。自 1957 年以來，評審團隊每年從世界各地數千件設計中發掘、表揚創新且有益社會的作品，作品類別涵蓋建築、商品、媒體內容、活動、服務等有形與無形的設計。

今年共有來自世界各地5835件作品參賽，由日本與國際各領域的88位評審委員從中選出1608個獲獎者。其中，台東慢食節先被列為獲獎作品中最優秀的前100 件的「優良設計百佳獎（Best 100 ）」，又再從中獲選成為前20名，摘下「優良設計金獎（Gold Award） 」殊榮。

▲▼推廣長達9年的「台東慢食節」今年榮獲日本優良設計獎金獎殊榮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼鼓勵店家運用在地食材創新料理，以料理為語言來訴說詮釋，建立對自身文化、土地的認同。

起源於義大利的慢食運動，提倡從產地到餐桌的每個環節都要優質、純淨、公平，在全球風行30年，台東推廣已達9年，從2012年由縱谷地區出發的「產地餐桌計畫」，到2015年登場的「時令餐桌節」，2017年起擴大舉辦、正式更名為「台東慢食節」。台東慢食節由真正生活在台東的店家、廚人、企劃團隊共同打造，至今已經舉辦過12 場，累積近38000人次參加，串連超過140間店家，曾創造97.6％的顧客滿意度，從餐食、旅行到節慶，成為台東城市品牌活動。

▲▼推廣長達9年的「台東慢食節」今年榮獲日本優良設計獎金獎殊榮。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴在9月份的視訊評選會中，特別向日本的評選委員說明，以風土食材、飲食文化、食農議題為切入點的台東慢食節，每屆皆設定不同主題，透過田野調查探索台東飲食特有面貌，鼓勵店家運用在地食材研發創新料理、或重現符合主題的傳統料理，以料理為語言來訴說詮釋，建立起對自身文化、土地的認同。更為人讚許的是，活動現場不使用任何一次性餐具，以自然素材作為食器與環境裝置，除了強調永續與環保，更展現了屬於台東的傳統智慧與美感。

經過資料審查與兩階段面談，評審團認為，台東慢食節讓各地訪客透過體驗實際感受台東在地飲食文化，使餐飲業者從中獲得自信心、學習環保減塑與空間設計等經驗，這場活動運用多數人都能享受的飲食成為學習的場域。

相關獲獎資訊可上https://www.g-mark.org/award/describe/52911查詢。

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