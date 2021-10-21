第12期第一階段疫苗預約截止　北市還剩1.1萬量能！衛生局：已足夠

▲北市衛生局專委歐佳齡。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗第一階段於18日開始預約，北市卻出現爆料、預約不到情形，讓台北市民抱怨連連，紛紛跑到外縣市預約，最終導致中央要開5場地協助。台北市衛生局21日表示，第一階段總計還剩下1萬1011醫療量能，第二階段接種量能也比需求量高，「看起來北市提供量能足夠。」

中央系統於18日上午開放第12期疫苗預約，BNT第一劑（30歲以上民眾）於10月18日上午10時至20日中午12時預約；AZ第二劑（7月30日前已接種第一劑的38歲以上民眾）於10月19日上午10時至20日中午12時預約；莫德納第二劑（7月16日前已接種第一劑的55歲以上民眾）於10月19日下午2時至20日中午12時預約。

台北市衛生局21日下午召開防疫記者會，針對北市第12期疫苗量能統計，台北市衛生局專委歐佳齡表示，第一階段預約已經於20日中午截止，莫德納需求量為13萬8428人，北市開設接種量能為9萬1385人，有6萬2341人透過台北市政府系統預約，7437人因數位落差透過電話預約，還剩下2萬1607醫療量能，最後實際預約人數為2萬1605人，剩餘2人的醫療量能。

歐佳齡指出，AZ部分原本需求量為12萬6365人，北市開設8萬2900接種量能，實際預約人數為8萬18人，剩下2882量能；BNT則是加上中央協助設置的5個接種站後，原本需求量為14萬9267，北市開設10萬1952接種量能，實際預約9萬3825人，剩下8127量能。

歐佳齡提到，第二階段部分，中央開出的需求量為18萬4345人，北市開設接種量能為29萬4434，比原本需求量還高，「看起來北市提供量能足夠。」

被問到第12期疫苗量能不足，是否因為沒跟醫院協調好？歐佳齡回應，第12期整體來看，原本計算量能應該是足夠，但因為在分配上跟提供狀態不一致，先前有跟中央溝通過，各方提供的意見，衛生局都會虛心接受。