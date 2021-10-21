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東隆宮上樑儀式宣告代天府落成　迎王祭典遵守防疫規範

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港東隆宮「辛丑正科迎王平安祭典」24日登場，廟方今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式，象徵開始起造王府，將正殿設置成代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩的處所，揭開廟前覆蓋「代天府」牌匾的紅布後，府內一併換上代天府的器物，並以竹棍交叉擋住左、右、正等3殿的殿門口，正式宣告閒雜人等於迎王期間不可入內打擾，但可在殿外參拜。

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

今年東港迎王24日確定如期舉辦，因應防疫整體祭典規模縮小，除限東港鎮轄區內的隊伍參加外，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，參與者也要全程戴口罩、保持社交距離。

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港東隆宮今(21)日遵循古禮舉行上樑儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東隆宮祭典委員會也已行文向參加本科祭典活動的宮廟說明，期望各界體恤本宮舉辦祭典活動的決心與用心；而所有參加本次祭典活動的宮廟、執事人員及全國香客，務必配合政府防疫規定，實聯制備查，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，並全程戴口罩，保持社交距離。

東隆宮表示，上樑儀式意即「區隔內外」，內為代天巡狩的駐紮處、外為香客參拜區，藉此以示對千歲爺的尊敬。上樑主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等5金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽，每個小細節都有其含意，不僅保留清代祭典科儀，也透過傳承凝聚祭典人員、在地居民與各地信徒的信仰。

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