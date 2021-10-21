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東港迎王祭典24日盛大舉行　看熱鬧一張圖讓你停車不違規

▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港東隆宮三年一度迎王祭將於10月24日盛大舉行，東港警分局為執行迎王祭典期間治安維護及交通管制工作，每日預計動員全體所有警力、民防、義警、義交等約500人次，並進行交通管制，籲請民眾配合。

▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

10月24日至31日，每日上午8時至晚間23時(警方將視活動狀況彈性調整)，管制汽、機車一律禁止駛入東隆宮附近街道及廣場，管制地點：
1. 中正路與光復路口（菜堂橋）。2.光復路與東隆街口（宮前橋前）。3.光復路與東隆街口（溫府正修堂前）。4.東隆街成珍香餅舖前路口。5.東隆街成珍香餅舖後方路口。6.共和街口東隆國小後門路口。7.共和街（東隆宮後方路口）。8.芳都橋北端。

▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港迎王祭典於10月24日起舉行，東港警方規劃管制及停車地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

2.另鎮海公園請王會場(24日)管制地點：鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。

自行駕車民眾可停車位置有：光復路道路兩側(可停汽車約100輛、步行約10分鐘)、成功路(可停汽車約100輛、步行約10分鐘)、共和社區道路兩側(可停汽車約280輛、步行約8分鐘)、漁市場停車場(可停汽車約500輛、步行約10分鐘)及華僑市場立體停車場(可停汽車約150輛、步行約10分鐘)等5處臨時停車場。

建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸(國光、屏東客運、中南客運)進入東港鎮；自行駕車由國道1號經臺88或國道3號進入東港鎮，車輛可就近停放共和社區、光復路段或成功路臨時停車場，另由高雄市經進德大橋可停放華僑市場及漁市場停車場。

警方呼籲，遶境隊伍行經東港鎮各重要路口，用路人若碰到前方遶境隊伍造成交通壅塞時，請遵從交管人員指揮管制。如有特殊狀況需通行者，勤務人員將適時協助通行或指導其行進動線避開遶境隊伍，確保活動順利。

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