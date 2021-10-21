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柯文哲不滿衛生局「未積極協調」　親自出馬喬醫院擴充接種量能

▲▼柯文哲出席心雙連線形公園市長走讀 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市卻出現爆量、預約不到情況，台北市政府認為，是中央第一階段需求量為41萬人，與第二階段18萬人差太多，分配不均，導致民眾要到第二階段才能全部接種情況。不過，台北市長柯文哲20日上午與台北市衛生局長黃世傑開會討論時，不滿衛生局沒有積極跟醫院協調，近期將親自出馬與各大醫院院長協調擴充量能。

面對第12期疫苗預約，台北市第一階段的需求量和醫療量能差太多，導致有許多民眾預約不到，還跑到外縣市預約。日前有民眾向《東森新媒體ETtoday》抱怨，自己原本要預約第一劑BNT，結果當天系統很快就截止，導致自己家住台北市，還要特地跑到新北市打疫苗，甚至一度想回到原本的中南部戶籍地接種，想不到後來北市因獲得中央的支援，所以加開預約施打點，讓她相當傻眼。

針對第12期疫苗的亂象，柯文哲與相關局處首長於20日上午晨會進行初步討論，到了防疫會議時又再度討論改善作為。由於部分醫院認為，過去開的醫療量能和實際接種民眾數字落差太大，因此希望北市府開疫苗接種站時能精準，預約多少人，就開多少醫療量能，避免造成人力成本浪費，所以並未滿足第12輪疫苗的龐大需求量。

市府高層認為，衛生局不積極向各大醫院進行協調，黃世傑僅和台大溝通，剩下的醫院全給北市衛生局醫事科長何叔安處理，而負責指揮疫苗的台北市副市長蔡炳坤因非醫界出身，所以心有餘力不足，只能就現有疫苗的量做分配。

▲▼台北市長柯文哲、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市衛生局長黃世傑，兩人師徒關係因好心肝事件受到影響。（資料圖／記者袁茵攝）

過去柯文哲與黃世傑的「師徒情誼」受好心肝、禾馨診所事件而影響，據了解，柯文哲於20日上午的防疫會議時，直接向黃世傑詢問「是否叫不動醫院？」而黃世傑則說，「我影響力不夠，希望市長幫忙。」

面對黃世傑言論，一旁的台北市副市長黃珊珊還提議，乾脆直接下行政命令要醫院配合。但柯文哲仍認為是衛生局協調不足，最終決定親自出面，近期要邀集各大醫院院長討論增加量能，「誰不配合，就公布他（醫院）名字。」

對此，台北市政府發言人陳智菡21日上午表示，先前因疫苗量不足、接種人數有限，所以醫院考量人事成本、維持醫療品質等因素，紛紛降載。

陳智菡提及，但此次中央加開龐大的需求量，柯文哲要求衛生局積極協調醫院，也相信醫院都願意配合，倘若衛生局協調有問題，他也可以比照疫情初期時協調病床的模式，親自出面邀集各大院長討論和協調。

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